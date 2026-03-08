Incendio forestal en Charalá consume más de 60 hectáreas de bosque nativo

Un incendio forestal permanece activo en zona de alta montaña del municipio de Charalá, Santander, en límites con el páramo de Santurbán. La conflagración ya ha consumido más de 60 hectáreas de bosque nativo y mantiene en alerta a las autoridades, que solicitaron apoyo aéreo para contener las llamas.

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Más de 50 hombres trabajan en tierra con rastrillos y suministro manual de agua, pero los esfuerzos no han logrado detener la propagación del fuego. La comunidad y organismos de socorro insisten en la necesidad de un helicóptero con sistema Bambi Bucket para reforzar el operativo.

Emergencia en varios municipios

Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, advirtió que “se han venido presentando varios incendios forestales” en la región. Señaló que uno afecta al municipio de Bolívar, otro a Charta —donde apoyan bomberos de Vetas y Bucaramanga— y que “el municipio de Encino está en alerta roja por probabilidades de incendio, además de cinco municipios más en alerta naranja”.

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La Departamental de Riesgo informó que hacia el mediodía de este lunes estaría llegando el helicóptero con el sistema Bambi Bucket para atender la emergencia en Charta, mientras en Encino otra conflagración afecta hectáreas de bosque nativo.

Clima extremo y cambio climático

Las autoridades destacan que el departamento enfrenta un clima variable: altas temperaturas en algunas zonas y vendavales en otras. Este contraste, asociado al cambio climático, ha incrementado la vulnerabilidad frente a incendios forestales.

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Defensa Civil y cuerpos de bomberos de municipios aledaños apoyan las labores de control, mientras la emergencia pone de relieve los riesgos crecientes que afronta Santander por fenómenos extremos.