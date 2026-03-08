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En video: capturan a ladrón que tenía 19 anotaciones judiciales tras violento asalto

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento cuando la víctima caminaba por el sector y fue interceptada por los delincuentes.

Mañana Express

agosto 03 de 2026
11:35 a. m.
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Un violento caso de inseguridad se registró en las últimas horas en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde un peatón fue víctima de un atraco cometido por tres presuntos delincuentes armados que lo despojaron de su teléfono celular.

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Los hechos ocurrieron en el barrio San Miguel, donde la víctima caminaba por el sector cuando fue interceptada por los sospechosos.

Según la información del caso, los delincuentes utilizaron un arma para intimidar al ciudadano y obligarlo a entregar sus pertenencias antes de huir del lugar.

Tras cometer el robo, los tres hombres emprendieron la fuga por varias calles del sector. Las cámaras de seguridad captaron parte del recorrido que realizaron mientras intentaban evadir a los uniformados de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, los sospechosos habrían ingresado posteriormente al parqueadero de un conjunto residencial o predio privado con la intención de ocultarse y evitar ser capturados.

Sin embargo, la reacción de la comunidad fue clave para frustrar el escape. Los residentes alertaron de inmediato y posteriormente, se desplegó un operativo en la zona.

Gracias a la rápida respuesta de los uniformados, los presuntos responsables fueron ubicados e interceptados cuando intentaban abandonar el lugar.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola traumática calibre 9 milímetros, que presuntamente habría sido utilizada para cometer el atraco.

Además, se logró recuperar los elementos hurtados a la víctima, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 11 millones de pesos.

Tras verificar la identidad de los detenidos, se estableció que los tres registraban antecedentes y anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas.

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Según la información suministrada por la Policía, uno de los capturados acumulaba al menos 19 anotaciones por hurto.

Las autoridades señalaron que los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

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