Autoridades incautaron más de 20 animales silvestres dentro de una universidad en Bogotá

Una reciente inspección por parte de las autoridades en Bogotá permitió la incautación preventiva de 23 animales silvestres dentro de una universidad, en la localidad de Usaquén, al encontrar inconsistencias en la documentación requerida para su tenencia.

¿Qué se encontró durante la inspección?

El procedimiento, realizado por la Secretaría Distrital de Ambiente, Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Nacional, se llevó a cabo en el barrio Bella Suiza. En dicha institución educativa se logró la verificación de varios ejemplares que eran utilizados con fines educativos y de exhibición.

Según las autoridades, durante la revisión se encontraron inconsistencias en la respectiva documentación que acredita la tenencia legal de los animales por lo que se llevó a cabo la incautación preventiva de las especies.

Estos ejemplares quedaron bajo la custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. La entidad estará encargada de su respectiva valoración, rehabilitación y el debido proceso para lograr definir si pueden ser liberados o si, por el contrario, requieren de un manejo especializado.

¿Cómo reportar animales silvestres en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con un protocolo para atender los reportes de animales silvestres en la capital. Por esto, en caso de avistamiento, siga las recomendaciones dadas a continuación:

Evite acercarse o manipular al animal. Intente observar si este presenta alguna herida, signos de vulnerabilidad o si se encuentra en riesgo. Seguido de esto, debe reportar de inmediato a la SDA a las líneas 317 427 6828, 318 827 7733, 318 712 5560 o al teléfono (601) 377 8854.

En caso de que el animal no represente ningún riesgo para el bienestar humano, y solo en caso de que la Secretaría lo recomiende, se puede trasladar al animal de manera segura a la Oficina de Enlace de Fauna Silvestre, ubicada en la Terminal de Transporte El Salitre (calle 22C No. 68F-37, Módulo 5, Oficina 106).

Si este representa un riesgo no intente capturarlo por lo que se debe esperar a la llegada del equipo especializado. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a denunciar el tráfico de fauna silvestre.

“Denuncie la tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre. Si conoce casos de tráfico, venta o mantenimiento ilegal de animales silvestres, puede presentar la denuncia de manera anónima a través de las líneas de atención o del correo fauna@ambientebogota.gov.co”.