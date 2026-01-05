CANAL RCN
Colombia

Bogotá registró cerca de 1.000 reportes de animales afectados con la pólvora durante la temporada decembrina

Animales domésticos y silvestres de las localidades de Suba, Engativá y Kennedy fueron los más afectados durante las fiestas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 05 de 2026
07:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pesar de la firma del ‘Compromiso bogotano por unas fiestas sin pólvora’, de la que participaron la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA); las Juntas de Acción Comunal; las Asociaciones de Juntas y miles de copropiedades, en diciembre del 2025, la ciudad registró cerca de 1.000 reportes de animales domésticos y silvestres afectados por el uso de la pólvora y elementos pirotécnicos.

Así lo dio a conocer el IDPYBA, junto a los resultados de una encuesta ciudadana realizada como parte de la campaña “La pólvora explota mis sentidos”, que recolectó datos en las 20 localidades de la ciudad.

Bogotá firma un pacto para un diciembre sin pólvora que proteja la vida y bienestar de los animales
RELACIONADO

Bogotá firma un pacto para un diciembre sin pólvora que proteja la vida y bienestar de los animales

De acuerdo con la entidad, “el miedo o estrés por explosiones (sobresaltos, temblores, esconderse) fue el tipo de afectación más reportada, seguida de ‘intentos de huida o desorientación’ y ‘contaminación en el entorno del animal (residuos de pólvora, humo, basura)’”.

Las afectaciones la noche de fin de año se redujeron, pero las cifras siguen siendo alarmantes:

Durante las fiestas de fin de año, “Suba fue reportada como la localidad con más casos de afectación de animales con el 16% de las respuestas, seguida de Engativá (13%) y de Kennedy (12%)”.

Aprueban en primer debate el proyecto de ley que busca prohibir el uso de pólvora para proteger animales
RELACIONADO

Aprueban en primer debate el proyecto de ley que busca prohibir el uso de pólvora para proteger animales

La mayor parte de estas afectaciones se registraron entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, pero al menos un 31% de los reportes se realizaron entre la medianoche y las 5:00 de la mañana. Además: “Se estableció que los perros fueron los más afectados con el 73% de los reportes, seguidos por las aves silvestres con el 12% y los gatos con el 11%”.

De acuerdo con las autoridades, durante la noche y madrugada de Año Nuevo se registró una disminución del 50% en el número de casos de animales afectados en comparación con los datos obtenidos en el cambio de año 2024-2025. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Esposo asesinó a su pareja dentro de su propia casa y luego se quitó la vida en La Ceja, Antioquia

Temblor en Colombia

¡Se reportaron temblores fuertes y que se sintieron ampliamente en Colombia hoy 5 de enero de 2026! Estos son los detalles

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo pide unidad y convoca a los expresidentes ante la tensión internacional

Otras Noticias

Diosdado Cabello

Vidente rompió el silencio y reveló cuál sería el futuro de Diosdado Cabello tras la captura de Nicolás Maduro: esto pasaría

Diosdado Cabello ha afirmado que Nicolás Maduro debe ser liberado inmediatamente. ¿Qué pasaría próximamente con él, según la vidente?

Atlético Nacional

Atlético Nacional inició la pretemporada 2026 sin Marino Hinestroza ni Alfredo Morelos

Atlético Nacional inició su pretemporada 2026 sin Marino Hinestroza ni Alfredo Morelos, mientras define salidas, fichajes y su plantel para la Sudamericana.

Dinamarca

Groenlandia teme que Estados Unidos cumpla su amenaza de “anexión” tras la captura de Nicolás Maduro

Educación

Fin de vacaciones en Bogotá: ya hay fecha oficial para el inicio de clases en colegios públicos

Medicamentos

Menor al que fue suministrado el medicamento más costoso del mundo volvió a caminar