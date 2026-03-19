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Paloma Valencia le cierra la puerta a Abelardo de la Espriella antes de la primera vuelta

Aunque la candidata descartó alianzas con Abelardo de la Espriella, mencionó al candidato como un posible integrante de su gabinete.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
01:19 p. m.
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Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, participó en el espacio Candidatos en la Redacción de Noticias RCN, donde expuso sus principales propuestas de cara a la primera vuelta presidencial que será el próximo 31 de mayo.

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La senadora, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, advirtió sobre el riesgo de un nuevo gobierno “autocrático” como el del presidente Gustavo Petro que, según ella, amenaza la salud, la soberanía y la seguridad del país.

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La candidata subrayó que su proyecto busca articular equipos técnicos y políticos capaces de enfrentar los principales desafíos nacionales.

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En ese sentido, mencionó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, a quien ve liderando el Ministerio del Trabajo para que se enfoque en la lucha contra la informalidad que afecta al 57% de los trabajadores colombianos.

La candidata también delineó posibles roles para figuras reconocidas en distintos sectores, resaltando la necesidad de un Estado transversal que supere la lógica de ministerios aislados. Señaló a Enrique Peñalosa en temas de infraestructura y calidad de vida urbana, a David Luna en el impulso de la revolución tecnológica para la juventud, y a Aníbal Gaviria en la descentralización y el trabajo conjunto con alcaldes y gobernadores.

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Paloma Valencia también destacó la experiencia de Juan Carlos Pinzón en defensa e internacionales, la trayectoria de Mauricio Cárdenas en hacienda pública y la visión de Juan Manuel Galán en relaciones exteriores. Valencia enfatizó que aún no reparte ministerios, pero sí reconoce el valor de contar con un equipo de conocimiento y experiencia para gobernar.

De paz total a seguridad total

En su intervención, Paloma Valencia fue enfática en señalar que, de llegar a la Presidencia, pondrá fin a la política de Paz Total impulsada por el actual gobierno.

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La candidata aseguró que su propuesta se centra en la “seguridad total”, basada en cuatro pilares: combatir el narcotráfico y la minería criminal para reducir los ingresos de los grupos ilegales, fortalecer la fuerza pública con un nuevo “Plan Colombia”, recuperar la confianza de las comunidades mediante programas de sustitución de cultivos y aplicar la extinción de dominio para golpear las finanzas de las organizaciones criminales.

“Con nosotros, los violentos, a la cárcel”, afirmó, subrayando que no habrá contemplación ni negociaciones políticas con quienes recurren a la violencia.

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Valencia también se refirió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que calificó como un grupo criminal sin legitimidad política. Rechazó la idea de diálogos diferenciados por razones ideológicas y sostuvo que todos los actores armados deben recibir el mismo tratamiento: sometimiento y cárcel.

Además, planteó la necesidad de cerrar y reestructurar el Departamento Nacional de Inteligencia, con el objetivo de robustecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y enfrentar de manera integral las amenazas que persisten en el territorio.

“Ecopetrol tiene que seguir siendo la joya de la corona”

En el bloque dedicado a Ecopetrol, Paloma Valencia aseguró que su prioridad será recuperar la estabilidad financiera y el gobierno corporativo de la compañía. La candidata presidencial señaló que “no podemos seguir teniendo una empresa que solo pierde plata” y calificó como “una vergüenza” la caída de las utilidades, que pasaron de más de 30 billones de pesos en 2022 a 9 billones este año.

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En su visión, Ecopetrol debe seguir siendo “la joya de la corona” para garantizar recursos destinados a programas sociales, lo que implica retomar la explotación y exploración de hidrocarburos, incluyendo el fracking tanto en Colombia como en el exterior.

Valencia también cuestionó la actual administración de la empresa y planteó la necesidad de recomponer su junta directiva. “Uno no puede tener una junta directiva dedicada a destruir una empresa”, afirmó, al tiempo que advirtió que Ecopetrol “se está volviendo una empresa basura” por el endeudamiento creciente y la falta de rumbo estratégico.

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