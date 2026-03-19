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¡Volvió a temblar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026! Esto se reportó

¿En qué zonas del país se han sentido? Descubra los detalles completos a continuación.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
12:33 p. m.
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Desde las horas de la madrugada de este 19 de marzo de 2026, se han reportado varios temblores en Colombia.

Estos, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, han sido en zonas de Antioquia, Huila y Santander. ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 19 de marzo de 2026

  • 11:48 a.m.

Epicentro: El Bagre, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Puerto Claver (El Bagre, Antioquia), a 8 de La Corona (El Bagre, Antioquia) y a 10 de Muqui (El Bagre, Antioquia).

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Estos son los otros temblores que se han advertido en Colombia hoy 19 de marzo de 2026

  • 4:35 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Pizarro (Bajo Baudó, Chocó), a 34 de Piliza (Bajo Baudó, Chocó) y a 35 de Usaragá (Bajo Baudó, Chocó).

  • 5:19 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Cabo De La Vela (Uribia, La Guajira), a 27 de Carrizal (Uribia, La Guajira) y a 32 de Jepen (Uribia, La Guajira).

  • 6:17 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Jordán, Santander), a 5 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 8 de Villanueva (Villanueva, Santander).

  • 8:11 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Uramita (Uramita, Antioquia), a 7 de El Botón (Dabeiba, Antioquia) y a 9 de El Pital (Uramita, Antioquia).

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  • 8:31 a.m.

Epicentro: Acevedo, Huila.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de San Adolfo (Acevedo, Huila), a 14 de Palestina (Palestina, Huila) y a 20 de Charguayaco (Pitalito, Huila).

 

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