CANAL RCN
Tendencias

“Que me saque”: participante estalla en La Casa de los Famosos y hace petición al ‘Jefe’

La casa más famosa del país fue testigo de uno de los enfrentamientos más inesperados en el juego.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
01:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por la décima semana de juego que, con el paso de los días, se ha ido intensificando en el número de peleas, polémicas y enfrentamientos.

No cabe duda de que Andrés Altafulla cumplió su misión al pie de la letra ya que llegó a revolucionar, durante tres días seguidos, el juego que varios participantes ya tenían previamente establecido.

Así mismo, el cine amplió las brechas entre todos los grupos, quienes se enfrentaron por conocer la verdad a través de las imágenes publicadas y seleccionadas por parte del ‘Jefe’ y los fanáticos del programa.

“No puedes pelear con 10”: Altafulla aconsejó a Alejandro Estrada antes de salir del reality
RELACIONADO

“No puedes pelear con 10”: Altafulla aconsejó a Alejandro Estrada antes de salir del reality

¿Qué pasó recientemente en el programa?

Los disgustos entre los famosos han sido la constante durante los días más recientes en el juego. Este fue el caso entre Eidevin, Mariana y Karola, quienes, al parecer, tendrían un presunto triángulo amoroso ya que Eidevin se ha mostrado cariñoso con sus dos compañeras en simultáneo.

Pese a que Mariana recalcó que no quería tener una relación con el barranquillero, Karola dejó saber su profundo cariño que posee con el hombre. No obstante, en las horas más recientes, la creadora de contenido habría tenido un serio enfrentamiento con su compañero ya que, al parecer, la habría dejado plantada.

La reacción de Alcendra no se hizo esperar ya que decidió acostarse en su habitación. A su encuentro llegó Eidevin, quien no dudó en cuestionarla por su actitud a lo que la mujer manifestó su desespero hasta llegar al punto de expresarle al ‘Jefe’ su necesidad por salir de la competencia.

“No quiero verte, puedes irte por favor, no quiero escucharte. No quiero hablar con nadie, no me sigad nada. Jefe, si no me hace el favor de que se quiten de aquí voy a formar un (...) quiero estar sola o me voy de aquí (...) que el ‘Jefe’ venga y me saque”, manifestó la creadora de contenido.

¡Sin límites! Yeison Jiménez recibió más de cuatro nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026
RELACIONADO

¡Sin límites! Yeison Jiménez recibió más de cuatro nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026

Eidevin aceptó su error con Karola

Ante la negativa por parte de la mujer, Eidevin decidió hablar con su compañero ‘Campanita’ al manifestarse que había cometido un error ya que incumplió una actividad con Karola al haberse quedado hablando con Mariana sobre su situación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Revelan uno de los últimos mensajes que pronunció Yeison Jiménez antes del accidente aéreo: video

La casa de los famosos

“No puedes pelear con 10”: Altafulla aconsejó a Alejandro Estrada antes de salir del reality

Andrea Valdiri

¿Andrea Valdiri está en embarazo? Estas imágenes encendieron los rumores

Otras Noticias

Estados Unidos

EE. UU. reduce el nivel de peligrosidad para viajeros en Venezuela

El Departamento de Estado advirtió que persisten ciertos peligros e informó que en la zona de frontera con Colombia se mantiene el nivel cuatro.

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026! Esto se reportó

¿En qué zonas del país se han sentido? Descubra los detalles completos a continuación.

Educación

Fechas del receso de Semana Santa en colegios distritales: recomendaciones clave

Atlético Nacional

‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?