“Que me saque”: participante estalla en La Casa de los Famosos y hace petición al ‘Jefe’

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por la décima semana de juego que, con el paso de los días, se ha ido intensificando en el número de peleas, polémicas y enfrentamientos.

No cabe duda de que Andrés Altafulla cumplió su misión al pie de la letra ya que llegó a revolucionar, durante tres días seguidos, el juego que varios participantes ya tenían previamente establecido.

Así mismo, el cine amplió las brechas entre todos los grupos, quienes se enfrentaron por conocer la verdad a través de las imágenes publicadas y seleccionadas por parte del ‘Jefe’ y los fanáticos del programa.

¿Qué pasó recientemente en el programa?

Los disgustos entre los famosos han sido la constante durante los días más recientes en el juego. Este fue el caso entre Eidevin, Mariana y Karola, quienes, al parecer, tendrían un presunto triángulo amoroso ya que Eidevin se ha mostrado cariñoso con sus dos compañeras en simultáneo.

Pese a que Mariana recalcó que no quería tener una relación con el barranquillero, Karola dejó saber su profundo cariño que posee con el hombre. No obstante, en las horas más recientes, la creadora de contenido habría tenido un serio enfrentamiento con su compañero ya que, al parecer, la habría dejado plantada.

La reacción de Alcendra no se hizo esperar ya que decidió acostarse en su habitación. A su encuentro llegó Eidevin, quien no dudó en cuestionarla por su actitud a lo que la mujer manifestó su desespero hasta llegar al punto de expresarle al ‘Jefe’ su necesidad por salir de la competencia.

“No quiero verte, puedes irte por favor, no quiero escucharte. No quiero hablar con nadie, no me sigad nada. Jefe, si no me hace el favor de que se quiten de aquí voy a formar un (...) quiero estar sola o me voy de aquí (...) que el ‘Jefe’ venga y me saque”, manifestó la creadora de contenido.

Eidevin aceptó su error con Karola

Ante la negativa por parte de la mujer, Eidevin decidió hablar con su compañero ‘Campanita’ al manifestarse que había cometido un error ya que incumplió una actividad con Karola al haberse quedado hablando con Mariana sobre su situación.