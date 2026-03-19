‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román

La goleada sufrida por Atlético Nacional frente a Millonarios FC en la jornada 12 de la Liga Colombiana sigue generando repercusiones.

Esta vez, el histórico exdelantero Faustino Asprilla rompió el silencio y lanzó duras críticas contra varios integrantes del equipo verdolaga.

El partido dejó en evidencia múltiples falencias del conjunto antioqueño, que nunca logró descifrar el planteamiento de su rival y terminó ampliamente superado en el marcador.

En medio de ese panorama, Asprilla no dudó en referirse al momento que atraviesa el club y defendió la gestión del técnico Diego Arias.

El 'Tino' Asprilla lanzó dardos a jugadores de Nacional

El ‘Tino’ fue contundente al señalar que el problema del equipo no pasa únicamente por el entrenador, sino por dinámicas internas del plantel.

Según sus declaraciones, existen futbolistas que tendrían demasiado poder dentro del grupo.

Arias sabe los problemas de Nacional, sabe que hay jugadores que son insoportables y que manejan el grupo. Él tuvo la posibilidad de tomar decisiones, pero también es consciente de la situación, dijo.

Además, cuestionó la falta de autoridad y la dificultad para tomar decisiones dentro del equipo, sugiriendo que algunos jugadores habrían influido incluso en procesos anteriores.

Críticas de Faustino Asprilla hacia jugadores de Atlético Nacional

Asprilla también apuntó contra lo que considera una actitud de comodidad dentro del plantel. En sus palabras, el contexto que rodea a los futbolistas habría afectado su rendimiento competitivo.

El exdelantero criticó el “confort” en el que, según él, viven algunos jugadores, señalando que factores externos como el estilo de vida en Medellín estarían influyendo en su desempeño.

Para el ‘Tino’, vestir la camiseta de Nacional implica una responsabilidad mayor que no todos estarían asumiendo.

Ya cómo va a sacar a esos jugadores, si ellos ya lo sacaron a él. Estos manes están en un confort... viven en Medellín en donde eso está lleno de mujeres, como en las demás ciudades, pero los pelaos se creen los más bonitos, sentenció.

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue la crítica directa hacia Andrés Felipe Román. Asprilla cuestionó su actitud en una jugada específica del partido, correspondiente al tercer gol recibido por Nacional.

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Según el exfutbolista, Román mostró una falta de reacción defensiva que considera inaceptable en un jugador profesional.

Si yo hubiera estado dentro de la cancha hubiéramos salido a trompadas. Como es posible que Román vea a Sebastian Valencia caerse, pararse, acomodarse para tirar el centro y Román no lo ataca. Yo veo eso y me le tiro encima y no lo dejo levantar, lo reviento.

Incluso, el ‘Tino’ fue más allá al afirmar que, de haber estado en la cancha, habría reaccionado con mayor intensidad ante esa situación, reflejando el nivel de exigencia que, a su juicio, debería existir en el equipo.