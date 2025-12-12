CANAL RCN
Colombia

Aprueban en primer debate el proyecto de ley que busca prohibir el uso de pólvora para proteger animales

El proyecto de ley busca la prohibición de la destinación de recursos públicos para la compra de pólvora, entre otras acciones.

Foto: Freepik
Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
03:41 p. m.
En Colombia son cada vez más las familias multiespecies que buscan la protección y el cuidado de los animales y todos los seres vivos de la naturaleza.

La llegada de diciembre ha representado un gran reto para el movimiento animalista ya que el uso ilegal de pólvora no solo afecta vidas humanas, sino también a un sin número de especies que sufren graves consecuencias con dicha práctica.

Por esto, un nuevo proyecto de ley en el país busca la prohibición del uso de estas mezclas explosivas para proteger la vida de los animales.

¿De qué se trata el proyecto 'Cielos en Calma'?

Liderado por la senadora Andrea Padilla, este proyecto de ley, que ya fue aprobado en primer debate en el Congreso, busca la prohibición de la destinación de recursos públicos para la compra de pólvora, la prohibición de las alboradas, el establecimiento de perímetros estrictos para proteger la vida de las personas, naturales y animales domésticos y silvestres.

También, se busca reducir al mínimo los decibeles, el establecimiento de fechas, duración y horarios para estos espectáculos que, según la senadora, ponen en riesgo a todos los seres sintientes.

Pese a que en el país ya se había avanzado hasta tercer debate con el mismo proyecto, la senadora explicó que “intereses electoreros” hundieron dicha iniciativa en aquel entonces. Así lo dio a conocer, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde también explicó algunos de los puntos más importantes de este proyecto de ley.

Con este proyecto de ley ya habíamos llegado a tercer debate, pero el lobby de los polvoreros y los intereses electoreros lo hundieron. Vamos a persistir, añadió Padilla.

Balance de animales afectados por la pólvora en Bogotá

Este anuncio se da en el marco del inicio de las festividades decembrinas en el país, una de las fechas en donde el uso indiscriminado de la pólvora es mayor. Por esto, según el más reciente balance del IDPYBA, tan solo en Bogotá, durante la noche de velitas, se registraron cerca de 167 reportes de animales afectados por pólvora.

72% fueron perros, 13% fueron gatos y 12% fauna silvestre. Así mismo, Bomberos reportó once enjambres de abejas afectadas.

