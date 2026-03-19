EE. UU. reduce el nivel de peligrosidad para viajeros en Venezuela

El Departamento de Estado de los Estados Unidos demostró un cambio leve en su percepción sobre Venezuela al reducir de cuatro a tres el nivel de peligrosidad para los viajeros estadounidenses, argumentando que ya no existen riesgos por "disturbios" o "detenciones erróneas" en el país latino.

La decisión busca "reflejar y actualizar la información de riesgo para ciudadanos estadounidenses" tras la salida del poder de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que fueron extraídos del país en enero, durante la operación ‘Resolución Absoluta’, para llevarlos ante la justicia norteamericana, por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.

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Nivel de peligrosidad se mantiene en la zona de frontera con Colombia:

A pesar de este avance, Washington fue enfático en que el peligro se mantiene "muy elevado" en la frontera con Colombia y en los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira.

El nuevo aviso advierte que los ciudadanos deben reconsiderar cualquier viaje debido a factores críticos que persisten, como el riesgo de terrorismo, secuestro, altos índices de criminalidad y una deficiente asistencia sanitaria.

Además, recordó a sus ciudadanos que el país aún carece de servicios consulares en territorio venezolano, por lo que la sede diplomática en Bogotá sigue asumiendo todas las operaciones mientras se completa el proceso de reapertura de la embajada en Caracas.

Transición avanza con cautela, pero parece agradar a los EE. UU.

Este cambio de postura ocurre en un escenario de profunda transformación tras el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los petroleros sancionados y la posterior elección de la nueva presidenta, Delcy Rodríguez.

Aunque Rodríguez fue la vicepresidenta de Maduro, su administración ha impulsado la liberación de presos políticos y reformas económicas que han sido determinantes para esta revisión de seguridad por parte de la administración Trump. Por ahora, la transición diplomática avanza con cautela, manteniendo a Colombia como el centro de gestión para cualquier trámite de emergencia relacionado con el país vecino.