CANAL RCN
Internacional

EE. UU. reduce el nivel de peligrosidad para viajeros en Venezuela

El Departamento de Estado advirtió que persisten ciertos peligros e informó que en la zona de frontera con Colombia se mantiene el nivel cuatro.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Noticias RCN

AFP

marzo 19 de 2026
01:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Departamento de Estado de los Estados Unidos demostró un cambio leve en su percepción sobre Venezuela al reducir de cuatro a tres el nivel de peligrosidad para los viajeros estadounidenses, argumentando que ya no existen riesgos por "disturbios" o "detenciones erróneas" en el país latino.

La decisión busca "reflejar y actualizar la información de riesgo para ciudadanos estadounidenses" tras la salida del poder de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que fueron extraídos del país en enero, durante la operación ‘Resolución Absoluta’, para llevarlos ante la justicia norteamericana, por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.

Los planes de Delcy Rodríguez para Vladirmir Padrino López tras sacarlo del Ministerio de Defensa
RELACIONADO

Los planes de Delcy Rodríguez para Vladirmir Padrino López tras sacarlo del Ministerio de Defensa

Nivel de peligrosidad se mantiene en la zona de frontera con Colombia:

A pesar de este avance, Washington fue enfático en que el peligro se mantiene "muy elevado" en la frontera con Colombia y en los estados de Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico y Táchira.

El nuevo aviso advierte que los ciudadanos deben reconsiderar cualquier viaje debido a factores críticos que persisten, como el riesgo de terrorismo, secuestro, altos índices de criminalidad y una deficiente asistencia sanitaria.

Además, recordó a sus ciudadanos que el país aún carece de servicios consulares en territorio venezolano, por lo que la sede diplomática en Bogotá sigue asumiendo todas las operaciones mientras se completa el proceso de reapertura de la embajada en Caracas.

Trump sugirió que Venezuela podría ser el estado 51 de EE. UU.
RELACIONADO

Trump sugirió que Venezuela podría ser el estado 51 de EE. UU.

Transición avanza con cautela, pero parece agradar a los EE. UU.

Este cambio de postura ocurre en un escenario de profunda transformación tras el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los petroleros sancionados y la posterior elección de la nueva presidenta, Delcy Rodríguez.

Aunque Rodríguez fue la vicepresidenta de Maduro, su administración ha impulsado la liberación de presos políticos y reformas económicas que han sido determinantes para esta revisión de seguridad por parte de la administración Trump. Por ahora, la transición diplomática avanza con cautela, manteniendo a Colombia como el centro de gestión para cualquier trámite de emergencia relacionado con el país vecino.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

Secretario de la ONU insta a EE.UU. e Israel a terminar la guerra contra Irán: "ya es hora"

Medio oriente

Ocho muertos, 21 ataques y 3.000 embarcaciones represadas: así se vive la crisis por el cierre en el estrecho de Ormuz

Medio oriente

Estos son los yacimientos de petróleo y gas afectados por la guerra en Medio Oriente

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026! Esto se reportó

¿En qué zonas del país se han sentido? Descubra los detalles completos a continuación.

Yeison Jiménez

Revelan uno de los últimos mensajes que pronunció Yeison Jiménez antes del accidente aéreo: video

Yeison Jiménez realizó una reflexión frente a sus seguidores. ¿Cuál fue?

Educación

Fechas del receso de Semana Santa en colegios distritales: recomendaciones clave

Atlético Nacional

‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?