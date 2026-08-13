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Colegios públicos de Bogotá abren matrículas para 2027: así puede solicitar un cupo

Bogotá abrió las matrículas para colegios públicos en 2027. Vea las fechas, requisitos y el paso a paso para solicitar un cupo escolar gratis.

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
08:00 p. m.
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Las familias que buscan un cupo en los colegios oficiales de Bogotá para 2027 ya pueden iniciar el proceso de inscripción. La Secretaría de Educación del Distrito (SED)abrió las matrículas para estudiantes nuevos, un trámite que será gratuito, virtual y sin intermediarios y que se desarrollará en dos fases durante 2026.

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La convocatoria contempla cupos para preescolar, primaria, secundaria, media, ciclos lectivos especiales integrados y modalidades de educación flexible.

¿Cómo solicitar un cupo en los colegios públicos de Bogotá para 2027?

La primera fase comenzó el 10 de agosto y estará disponible hasta el 11 de septiembre de 2026. Durante este periodo podrán presentar la solicitud las poblaciones priorizadas.

Entre ellas están estudiantes de preescolar; quienes tengan hermanos matriculados en el colegio; personas con discapacidad o trastornos específicos del aprendizaje y comportamiento; comunidades y pueblos étnicos; víctimas del conflicto armado; estudiantes en gestación o lactancia y hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén.

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La inscripción debe realizarse en la página web de la Secretaría de Educación. Para completar el formulario se necesitan los datos de los documentos de identidad del estudiante y acudiente, además de un número celular y correo electrónico actualizados.

Los resultados de asignación comenzarán a conocerse a partir del 30 de septiembre.

¿Cuándo comienza la segunda fase de matrículas en Bogotá?

La segunda etapa se desarrollará del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 y estará disponible para el resto de la ciudadanía.

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Durante este periodo, las familias podrán ingresar al portal de la Secretaría de Educación y seleccionar un cupo según la disponibilidad existente.

Una vez asignado y aceptado, será indispensable formalizar la matrícula desde el 13 de octubre, de manera virtual o presencial y presentando los documentos requeridos.

La Secretaría hizo énfasis en este último paso: si la familia recibe un cupo pero no formaliza la matrícula, este será liberado para otro estudiante.

Además, los niños entre 3 y 5 años pueden ingresar a prejardín, jardín o transición en cualquier momento del año, de acuerdo con la disponibilidad.

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