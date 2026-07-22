Becas de inglés en Medellín: la estrategia Medellinglish fortalece la empleabilidad local

Ante la necesidad de ampliar el acceso al inglés y preparar mejor a la ciudadanía para un entorno laboral cada vez más global, el Distrito de Medellín puso en marcha Medellinglish, una estrategia que promueve el aprendizaje de este idioma como segunda lengua para fortalecer las oportunidades académicas, laborales y de proyección internacional de la ciudadanía.

En su desarrollo participa la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, mediante programas y acciones orientados a acercar la formación en inglés a distintos territorios de la ciudad.

Entre sus iniciativas se encuentran clubes de práctica en bibliotecas públicas de comunas y corregimientos, espacios que permiten a los participantes reforzar sus habilidades comunicativas y ganar confianza en el uso cotidiano del idioma.

La IA juega papel importante

Como parte de este esfuerzo, Open English se vinculó como aliado de la estrategia y entregó 100 becas a participantes destacados, complementando la experiencia presencial con acceso a clases en vivo con docentes nativos, contenidos digitales y herramientas de inteligencia artificial.

Con su plataforma, la compañía de inglés complementa la formación presencial con clases en vivo con profesores nativos y herramientas de inteligencia artificial en línea.

Open English cree en el potencial de Medellín y de Antioquia y, por esta razón, ha respaldado iniciativas orientadas a ampliar el acceso al inglés y generar nuevas oportunidades para sus comunidades.

Entre ellas, sobresale Sueños Bilingües, una alianza público-privada impulsada por la Fundación Fraternidad y Los 8 Valores, organizaciones que eligieron a Open English como aliado académico y tecnológico para llevar formación en inglés a estudiantes de Rionegro. A través de esta articulación, el proyecto fortalece las competencias lingüísticas de los jóvenes y amplía sus oportunidades de desarrollo académico, personal y profesional.

Una iniciativa similar se está replicando en otros países de América Latina, mediante programas que articulan los sectores público y privado para ampliar el acceso al aprendizaje del inglés.

En Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) avanza con Hello Brete, un programa para la población costarricense en el que también se eligió a Open English para habilitar hasta 2 Millones de licencias de formación. La iniciativa, dirigida a mayores de 15 años, combina clases en vivo, autoaprendizaje, reconocimiento de voz y acompañamiento docente.

"Colombia tiene una oportunidad enorme para convertir el inglés en una herramienta real de movilidad social y competitividad. Lo que está pasando en Medellín demuestra que cuando el aprendizaje se acerca a las comunidades, a las bibliotecas y a los espacios cotidianos de las personas, el idioma deja de verse como una barrera y empieza a convertirse en una puerta de entrada a nuevas oportunidades", afirmó Andrés Moreno, fundador y CEO de Open English.

Para Colombia, el desafío no es menor, las ciudades compiten hoy por atraer inversión, talento y operaciones de servicios globales, y el bilingüismo empieza a dejar de ser un atributo deseable para convertirse en un requisito de competitividad.

El caso de Costa Rica, sumado al avance de Medellínglish, abre la discusión sobre si el país está listo para pasar de programas aislados a una agenda articulada de formación en inglés con impacto en empleo y productividad.