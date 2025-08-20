CANAL RCN
Colombia

Polémico proyecto de Ley dejaría a la brujería y la santería al nivel de otras prácticas religiosas

Organizaciones religiosas advirtieron que también se reconocería el islamismo radical de Hezbolá y el vudú, como “religiones ancestrales”.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
11:21 a. m.
Las iniciativas 057 y 058, presentadas por el senador Alberto Benavides en el Congreso de la República, han encendido las alarmas de algunas organizaciones religiosas que, en una carta enviada a varios representantes del Pacto Histórico, advirtieron que reconocer al satanismo, brujería, santería, vudú e islamismo radical al nivel como “religiones ancestrales” desvirtuaría la Ley de libertad de culto y dejaría abierta la puerta a actos perjudiciales.

“Consideramos que ambas iniciativas son contrarias a los principios fundamentales de la libertad de conciencia y culto, y ponen en riesgo la seguridad y los valores de nuestra comunidad”, se lee en la misiva del Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo en un comunicado.

¿Qué establecen las iniciativas 057 y 058 presentadas por el senador Benavides?

En el borrador del proyecto, se da a conocer que la iniciativa 057 “tiene por objeto establecer el marco normativo para la inspección, vigilancia y control de las entidades religiosas en Colombia, en garantía de la igualdad, el interés general, el orden constitucional y el ejercicio responsable de la libertad religiosa y de cultos”.

Y la iniciativa 058 “tiene por objeto modificar el artículo 5° de la Ley 133 de 1994 con el fin de ampliar y garantizar el reconocimiento legal, la protección y el ejercicio pleno de todas las prácticas espirituales ancestrales como expresión de la libertad religiosa y de cultos en Colombia”.

La 057 ha generado un rechazo generalizado de las comunidades religiosas ante la amenaza de posibles evaluaciones a sus beneficios tributarios. Sin embargo, la carta enviada por el Comité Intersectorial aborda en detalle los “riesgos” de la iniciativa 058.

¿Por qué las comunidades religiosas han pedido que se retire la iniciativa 058?

Ante la posibilidad de que la brujería, santería y otra prácticas “ancestrales” queden al nivel de las prácticas religiosas, el comité advirtió que “La inclusión de grupos con ideologías violentas o la intromisión del Estado en la autonomía de las iglesias contradice los principios de igualdad, autonomía y no discriminación que esta ley busca proteger”.

E insistió que este tipo de actividades “a menudo asociadas con la manipulación, el daño y la coerción, son fundamentalmente incompatibles con los principios de la fe cristiana y de muchas otras religiones que fomentan el amor al prójimo y la solidaridad. La inclusión de estas prácticas en una ley de libertad religiosa no solo desvirtúa su propósito, sino que también las legitima, lo que podría abrir la puerta a actos perjudiciales para la sociedad”.

Una situación que equipararon con la del islamismo radical, practicado por los miembros de Hezbolá: “Es de dominio público que estas organizaciones han manifestado una persecución tajante contra los cristianos y otras minorías religiosas en diversas partes del mundo. Otorgarles un estatus de protección legal en Colombia podría representar una grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad del país”.

