Autoridades locales compartieron un volante con los 20 más buscados por desórdenes en universidades públicas de Antioquia

Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

diciembre 11 de 2025
01:55 p. m.
Tras la quema de una de las oficinas administrativas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, a primera hora del martes, 9 de diciembre, cuando debía posesionarse Haver González Barrero, como rector, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín compartieron un volante con 20 “responsables de alterar el orden público en las instituciones públicas de educación superior del Departamento”.

El incendio generó angustia entre la comunidad educativa en época de parciales y millonarios daños a la universidad pública en lo que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió en llamar “un evento terrorista”.

Autoridades solicitaron la ayuda de las comunidades educativas para efectuar la captura de los señalados:

Con la ayuda de fotografías y fragmentos de video compartidos por comunidades educativas afectadas por el vandalismo, videos de las cámaras de seguridad de los campus y material en redes sociales lograron identificar a 20 encapuchados.

Sin embargo, Gutiérrez insiste en que se necesita “más información de esos alias, que la gente sabe quiénes son, porque algunos están dentro de las mismas instituciones educativas y otros van rotando por todas (las universidades públicas)”.

Autoridades ofrecen una recompensa millonaria:

Tras lo ocurrido en el campus del politécnico, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a los vándalos de universidades públicas:

“Antioqueños, ofrecemos hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de prender fuego a un salón en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. No puede ser que unos pocos siembren terror en una institución de educación superior pública donde miles de jóvenes van a formarse”.

E insistió en rueda de prensa que “queda una tarea pendiente, que hay que seguir con juicio: la individualización y judicialización de todas las redes de apoyo al terrorismo”.

