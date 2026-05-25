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Profesor Kevin Santiago Ángel es hallado sin vida: Fiscalía sigue tras la pista de los responsables

Según las autoridades, fue visto por última vez la noche del miércoles, 20 de mayo, tras salir de un gimnasio en la localidad de Kennedy.

Foto: cortesía
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Noticias RCN

mayo 25 de 2026
05:37 p. m.
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Tras cinco días desaparecido, fue encontrado el cuerpo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel, de 31 años. Así lo informó, a través de redes sociales, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán:

“Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Desde el 20 mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por medicina legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso”.

Docente de informática y tecnología, en el colegio distrital Atalaya (Bosa), fue visto por última vez la noche del miércoles, 20 de mayo, tras salir de un gimnasio en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Noticia en desarrollo…

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