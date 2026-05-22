Condenan a 45 años de prisión a hombre que asesinó a su pareja en Cali: se autolesionó tras el crimen

La justicia condenó a 45 años de prisión a Jheison Laurencio Pavi Solarte, señalado como responsable del asesinato de su compañera sentimental en hechos ocurridos el 7 de mayo de 2023 en Cali, Valle del Cauca.

La sentencia fue emitida por un juez de conocimiento tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal.

De acuerdo con el ente acusador, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Talanga, en el oriente de la capital vallecaucana. La investigación permitió establecer que el hoy condenado atacó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole una herida mortal en el cuello.

La Fiscalía sostuvo durante las audiencias que, después de cometer la agresión, Pavi Solarte se autolesionó con el mismo objeto. Posteriormente, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar tras recibir una alerta de la comunidad y realizaron la captura en flagrancia del procesado.

Detalles de la condena de Jheison Laurencio Pavi Solarte

El juez de conocimiento concluyó que el material probatorio presentado por la Fiscalía acreditó la responsabilidad penal de Pavi Solarte en el delito de feminicidio agravado. Esta conducta contempla una de las sanciones más severas dentro de la legislación penal colombiana para los crímenes cometidos contra mujeres por razones de género.

La decisión judicial determinó que la pena deberá cumplirse en un centro penitenciario. Además, la sentencia fue objeto de apelación, por lo que el caso continuará su trámite ante las instancias correspondientes.