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Sistema de Salud registra deuda de 41,5 billones de pesos con las EPS y 92,6% está en mora

Un informe de Así Vamos en Salud advierte un fuerte deterioro financiero que compromete la sostenibilidad del sistema.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
02:43 p. m.
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El Sistema de Salud colombiano tiene una deuda acumulada de 41,5 billones de pesos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), según un informe de Así Vamos en Salud. El 92,6% de esta cartera se encuentra en mora.

Con ese dinero, el país podría de inmediato invertir en tecnología e innovación, reducir tiempos de espera, fortalecer la salud mental, el talento humano, la atención primaria en salud y construir y modernizar más de 30 hospitales de alta complejidad.

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Y es que, según un informe, en los últimos seis años el patrimonio negativo de las EPS pasó de un saldo negativo de 429.000 millones de pesos en 2022, a reportar $18,2 billones en negativo en 2026.

“Ahí hay un desbalance que viene de vieja data, eso tampoco es nuevo, pero que se ha agravado en los últimos tres años porque no ha habido una adecuada financiación de la unidad de pago por captación”, indicó Augusto Galán Sarmiento, director del Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud.

¿Qué pasa con las EPS intervenidas?

Otra de las carteras analizadas fue las de las EPS intervenidas: Asmet Salud EPS, Capresoca EPS, Coosalud EPS, Emssanar EPS, Nueva EPS, S.O.S EPS, Dusakawi EPS, Cajacopi EPS.

Nueve que actualmente están siendo administradas por el Estado, en el 2022 su patrimonio negativo era de 1,4 billones de pesos, a corte del primer trimestre de 2026, fue de -12,8 billones.

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“A acuerdos nunca hemos podido llegar porque cada interventor redefine la red prestadora entonces podías tener contrato hoy y ya mañana no”, señaló Jorge Toro, director de Unión IPS de Colombia.

Según el informe, la Nueva EPS en estos dos años alcanzó un patrimonio negativo de 11,9 billones de pesos.

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