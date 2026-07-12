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Masiva mortandad de peces en Magdalena alerta a las autoridades: ¿qué pasó?

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena se encuentra investigando las causas de este fenómeno natural.

Foto: Corpamag
Foto: Corpamag

Noticias RCN

julio 12 de 2026
02:55 p. m.
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Hay gran consternación por la identificación de un amplio número de peces muertos, en días recientes, en aguas del Caño Peñoncito, en el municipio de San Zeñón, en el Magdalena.

Ante este hecho, autoridades se encuentran investigando las posibles causas de mortalidad y se encuentran evaluando las condiciones ambientales de dicho ecosistema.

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¿Qué se encontró durante la investigación?

El equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena recorrió aproximadamente 7,25 kilómetros al verificar los sectores donde la comunidad reportó la presencia de varias especies muertas.

Durante esta se tomaron algunas muestras de agua con el fin de evaluar sus condiciones en donde aparecieron muertas varias especies como arenca, pacora y bocachico.

El impacto de estas muertes ha generado consternación en las autoridades ambientales, pues este caño hace parte del sistema hídrico de la Depresión Momposina y es considerado como un corredor natural que comunica a la ciénaga de Pijiño con el brazo de Mompox.

Según los expertos, con dichas muestras de agua se podrán analizar los aspectos físico-químicos y microbiológicos para conocer las condiciones del cuerpo de agua y dar con las causas que generaron dicho fenómeno. El equipo técnico informó que los resultados estarán disponibles en un plazo de 10 a 15 días hábiles.

"Nuestro objetivo es determinar técnicamente qué está ocurriendo en este ecosistema. Por ello realizamos la toma de muestras de agua tanto en el caño Peñoncito como en la ciénaga El Palmar, las cuales serán analizadas por un laboratorio especializado", explicó Esneider Pallares, funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPAMAG.

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Antecedentes de este fenómeno natural

Autoridades ambientales identificaron una disminución en el flujo de agua desde la ciénaga hacia el caño y, posteriormente, hacia el río. Dicha condición será analizada para determinar si se trató de contaminación en el agua o si el hecho se encuentra relacionado con las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

"No podemos afirmar que exista un envenenamiento. Este es un fenómeno que históricamente se ha presentado en varias ciénagas de la Depresión Momposina cuando disminuyen los niveles del agua y cambian las condiciones del ecosistema", explicó Wilmer Pérez, representante de la comunidad pesquera de Pijiño del Carmen.

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