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Segovia sigue atemorizada tras disturbios: autoridades mantienen restricción de parrillero hombre y toque de queda

Aunque el municipio amaneció en calma, la población sigue atemorizada y prefiere guardar silencio.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
01:59 p. m.
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La comunidad de Segovia, en el nordeste de Antioquia, amaneció con temor tras los violentos disturbios registrados durante un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal.

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El saldo preliminar es de un minero muerto, dos heridos de gravedad, varios lesionados, incluidos bomberos, y múltiples daños materiales.

El operativo derivó en enfrentamientos con encapuchados, la quema de nueve vehículos y ataques contra instalaciones de la multinacional Aris Mining.

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Aunque los bloqueos fueron levantados en la noche, este lunes no todos los comerciantes abrieron sus negocios y en las calles aún se perciben las huellas de más de 16 horas de violencia.

Toque de queda y restricciones en Segovia

En el espacio público permanecen los vehículos incinerados, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en el cumplimiento de las medidas restrictivas decretadas para recuperar el orden.

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"El toque de queda que va desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. También esta restricción va para los establecimientos abiertos al público con consumo de licor. Los cuales solo podrán operar desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la noche con cierre total a las 8 de la noche. Se restringe el parrillero hombre", indicó Diego Montoya, secretario de Gobierno de Segovia.

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Comunidad atemorizada tras la violencia

Aunque el municipio amaneció en calma, la población sigue atemorizada y prefiere guardar silencio. Las autoridades mantienen el toque de queda nocturno y la restricción del parrillero hasta el miércoles, en un intento por evitar nuevos hechos de violencia en esta región del país.

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