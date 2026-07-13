Segovia sigue atemorizada tras disturbios: autoridades mantienen restricción de parrillero hombre y toque de queda

La comunidad de Segovia, en el nordeste de Antioquia, amaneció con temor tras los violentos disturbios registrados durante un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal.

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El saldo preliminar es de un minero muerto, dos heridos de gravedad, varios lesionados, incluidos bomberos, y múltiples daños materiales.

El operativo derivó en enfrentamientos con encapuchados, la quema de nueve vehículos y ataques contra instalaciones de la multinacional Aris Mining.

Aunque los bloqueos fueron levantados en la noche, este lunes no todos los comerciantes abrieron sus negocios y en las calles aún se perciben las huellas de más de 16 horas de violencia.

Toque de queda y restricciones en Segovia

En el espacio público permanecen los vehículos incinerados, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en el cumplimiento de las medidas restrictivas decretadas para recuperar el orden.

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"El toque de queda que va desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana. También esta restricción va para los establecimientos abiertos al público con consumo de licor. Los cuales solo podrán operar desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la noche con cierre total a las 8 de la noche. Se restringe el parrillero hombre", indicó Diego Montoya, secretario de Gobierno de Segovia.

Comunidad atemorizada tras la violencia

Aunque el municipio amaneció en calma, la población sigue atemorizada y prefiere guardar silencio. Las autoridades mantienen el toque de queda nocturno y la restricción del parrillero hasta el miércoles, en un intento por evitar nuevos hechos de violencia en esta región del país.