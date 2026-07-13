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Luto en el Mundial 2026: murió árbitro que había sido apartado del torneo por la FIFA

Rob Dieperink, árbitro neerlandés que había sido designado para el Mundial 2026 y luego apartado por la FIFA, falleció a los 38 años. Esto es lo que se sabe sobre su muerte.

Murió árbitro que había sido elegido para el Mundial 2026: la FIFA lo apartó antes del torneo
Foto: Federación de Países Bajos

Noticias RCN

julio 13 de 2026
02:43 p. m.
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La tragedia vuelve a sacudir al entorno del Mundial de 2026. Apenas dos días después de conocerse la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, este lunes se confirmó el fallecimiento del árbitro neerlandés Rob Dieperink.

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El juez había sido designado inicialmente por la FIFA para dirigir partidos de la Copa del Mundo, pero fue excluido semanas antes del inicio del certamen tras verse involucrado en una investigación por presunta agresión sexual en el Reino Unido.

La noticia fue confirmada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que lamentó el fallecimiento del colegiado de 38 años.

La Federación de Países Bajos confirmó la muerte de Rob Dieperink

A través de un comunicado oficial, la KNVB expresó su pesar por el fallecimiento del árbitro y destacó su trayectoria dentro del arbitraje neerlandés.

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"Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valioso, pero sobre todo a un colega amable y dedicado", señaló la federación.

Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del deceso. Tampoco se ha confirmado si la muerte está relacionada con los hechos que derivaron en su exclusión del Mundial, por lo que cualquier vínculo entre ambos sucesos sigue siendo materia de especulación.

¿Por qué Rob Dieperink fue apartado del Mundial 2026?

Semanas antes del inicio del torneo, la FIFA decidió retirar a Dieperink de la lista de árbitros designados para la Copa del Mundo luego de conocerse que había sido arrestado por la Policía Metropolitana de Londres en abril, en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual contra una adolescente.

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De acuerdo con el diario británico The Sun, el juez fue detenido mientras avanzaban las pesquisas. Posteriormente, la FIFA confirmó su exclusión del Mundial.

El árbitro siempre negó las acusaciones y sostuvo públicamente que había sido "acusado injustamente". Además, manifestó sentirse "decepcionado" por perder la oportunidad de participar en el torneo más importante del fútbol.

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