Indignante: sujeto fue capturado, en Magdalena, transportando 94 especies en costales

Un nuevo golpe al tráfico ilegal de fauna silvestre fue propinado por las autoridades al lograr la captura de un sujeto de 44 años, quien fue captado transportando en una motocicleta a más de 90 animales por medio de cinco costales.

Las especies fueron recuperadas, algunas liberadas, y entregadas a las autoridades competentes para su respectiva valoración ante las condiciones en las que fueron encontradas por las autoridades.

Tráfico de fauna silvestre en el Magdalena

Según el más reciente informe de la Policía Nacional, el sujeto logró ser descubierto por las autoridades, sobre la vía del municipio de Santa Ana hacia La Gloria, mientras se transportaba en una motocicleta con cinco costales en donde fueron encontradas 44 babillas y 50 tortugas que poseen un valor ecológico que supera los 450 millones de pesos.

Tras la captura, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las especies recuperadas fueron entregadas a Corpamag, mientras que las 44 babillas fueron liberadas en una zona protegida.

En el caso de las 50 tortugas, quienes ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, iniciarán su rehabilitación para su posterior liberación.

El responsable deberá responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables que, según el Código Penal, da penas en prisión de 60 a 135 meses y multa de 134 a 3.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según el coronel Olmer Alberto Urriago Jiménez, subcomandante del Departamento de Policía Magdalena, es importante reiterar el compromiso con el medio ambiente al invitar a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de fauna silvestre.

"La protección de nuestra biodiversidad también hace parte de la misión de la Policía Nacional, cada operativo que evita el tráfico ilegal de fauna silvestre representa un paso importante para preservar nuestros ecosistemas y garantizar que estas especies permanezcan en su hábitat natural. Continuaremos fortaleciendo los controles en las vías del departamento para combatir este delito y proteger la riqueza ambiental del Magdalena”, agregó el coronel Urriago.

Canales para denunciar el tráfico de fauna silvestre en Colombia

En Colombia se puede denunciar el delito de tráfico de fauna silvestre por medio de la línea nacional 123 o acudiendo a la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción a la que se pertenezca.

Para casos de comercialización a gran escala se puede usar el portal web de la Fiscalía General de la Nación.