CANAL RCN
Deportes

La razón por la que Arturo Vidal apareció entrenando con Independiente Santa Fe

Arturo Vidal sorprendió al entrenar con Independiente Santa Fe en Tenjo. Conozca por qué el chileno estuvo en la sede cardenal y cuál fue el verdadero motivo de su visita.

Arturo Vidal en la sede de Santa Fe
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

julio 13 de 2026
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mientras el Mundial de 2026 entra en su recta final, los clubes colombianos aceleran su preparación para el segundo semestre del año.

Santa Fe vs. Caracas, por Sudamericana: definieron fechas y horarios oficiales
RELACIONADO

Santa Fe vs. Caracas, por Sudamericana: definieron fechas y horarios oficiales

Uno de ellos es Independiente Santa Fe, que ya tiene la mira puesta en los playoffs de la Copa Sudamericana y continúa afinando detalles en su sede deportiva de Tenjo.

Sin embargo, este lunes festivo una imagen llamó la atención de los aficionados: Arturo Vidal apareció entrenando junto al equipo cardenal, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales sobre un posible fichaje.

¿Por qué Arturo Vidal entrenó con Independiente Santa Fe?

La presencia del experimentado volante chileno no tiene relación con una incorporación al conjunto bogotano. Arturo Vidal simplemente aprovechó las instalaciones de Santa Fe porque Colo Colo se encuentra realizando su intertemporada en Bogotá.

El histórico mediocampista viajó junto al plantel del equipo chileno, que eligió la capital colombiana para preparar el regreso de la Liga de Primera. Como parte de esa planificación, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz utilizará distintos escenarios de entrenamiento antes de disputar un compromiso amistoso frente a Millonarios.

La fotografía publicada por Santa Fe sorprendió a muchos seguidores, ya que Vidal es uno de los futbolistas más reconocidos del continente. Sin embargo, su presencia en Tenjo responde únicamente a la estadía de Colo Colo en Colombia y no a negociaciones con el club cardenal.

Santa Fe y Colo Colo afinan su preparación para el segundo semestre

Mientras Colo Colo enfrentará a Millonarios el próximo 18 de julio antes de regresar a Chile, Santa Fe también entra en la fase decisiva de su pretemporada.

El vigente campeón del fútbol colombiano disputará un amistoso el 16 de julio frente a Internacional de Bogotá, luego de haber goleado 4-0 a Boyacá Chicó en su más reciente compromiso de preparación.

El principal objetivo del conjunto cardenal es llegar en óptimas condiciones a la serie de playoffs de la Copa Sudamericana contra Caracas FC. El partido de ida se jugará el 23 de julio en Bogotá, mientras que la vuelta será ocho días después en territorio venezolano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Los jugadores colombianos más costosos tras eliminación del Mundial: así está el ránking

Selección de Uruguay

Uruguay ya tendría nuevo DT tras la salida de Bielsa: un histórico de la 'celeste' asumiría el cargo

James Rodríguez

James Rodríguez caería bien parado tras el Mundial: histórico club europeo lo evalúa de cerca

Otras Noticias

Tailandia

Imágenes del voraz incendio dentro de un bar en Bangkok que dejó 28 muertos y decenas de heridos

Las autoridades se encuentran investigando las causas que pudieron desencadenar las llamas.

Soacha

El presunto feminicida de Rosa Mayerly la acosaba y la seguía constantemente

En diálogo con Noticias RCN, la hermana de Rosa Mayerly, aseguró que el hombre que la atacó estaba obsesionado con ella.

Ejército Nacional

¿Lo pueden multar por ser remiso? Esto dice la ley sobre quienes no definieron su situación militar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 13 de julio de 2026

Enfermedades

¿Artritis o artrosis? La diferencia que no conoce y que podría ayudarlo a cuidar sus articulaciones