La razón por la que Arturo Vidal apareció entrenando con Independiente Santa Fe

Mientras el Mundial de 2026 entra en su recta final, los clubes colombianos aceleran su preparación para el segundo semestre del año.

Uno de ellos es Independiente Santa Fe, que ya tiene la mira puesta en los playoffs de la Copa Sudamericana y continúa afinando detalles en su sede deportiva de Tenjo.

Sin embargo, este lunes festivo una imagen llamó la atención de los aficionados: Arturo Vidal apareció entrenando junto al equipo cardenal, lo que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales sobre un posible fichaje.

¿Por qué Arturo Vidal entrenó con Independiente Santa Fe?

La presencia del experimentado volante chileno no tiene relación con una incorporación al conjunto bogotano. Arturo Vidal simplemente aprovechó las instalaciones de Santa Fe porque Colo Colo se encuentra realizando su intertemporada en Bogotá.

El histórico mediocampista viajó junto al plantel del equipo chileno, que eligió la capital colombiana para preparar el regreso de la Liga de Primera. Como parte de esa planificación, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz utilizará distintos escenarios de entrenamiento antes de disputar un compromiso amistoso frente a Millonarios.

La fotografía publicada por Santa Fe sorprendió a muchos seguidores, ya que Vidal es uno de los futbolistas más reconocidos del continente. Sin embargo, su presencia en Tenjo responde únicamente a la estadía de Colo Colo en Colombia y no a negociaciones con el club cardenal.

Santa Fe y Colo Colo afinan su preparación para el segundo semestre

Mientras Colo Colo enfrentará a Millonarios el próximo 18 de julio antes de regresar a Chile, Santa Fe también entra en la fase decisiva de su pretemporada.

El vigente campeón del fútbol colombiano disputará un amistoso el 16 de julio frente a Internacional de Bogotá, luego de haber goleado 4-0 a Boyacá Chicó en su más reciente compromiso de preparación.

El principal objetivo del conjunto cardenal es llegar en óptimas condiciones a la serie de playoffs de la Copa Sudamericana contra Caracas FC. El partido de ida se jugará el 23 de julio en Bogotá, mientras que la vuelta será ocho días después en territorio venezolano.