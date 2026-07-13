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Voceros responden inquietudes sobre las alzas en los servicios de agua y aseo en Bogotá

La gerente del Acueducto de Bogotá habló sobre los cálculos que requirió la nueva regulación.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
02:06 p. m.
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Los habitantes de Bogotá enfrentarán un incremento tarifario en los servicios públicos de agua y aseo de entre el 6 y el 7% según el ajuste ordenado por la Comisión de Regulación de Agua Potable. El aumento comenzará a reflejarse en las facturas que se distribuyan a partir de finales de julio.

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¿Cuánto subirá el costo del recibo del agua en Bogotá?

Una vivienda de estrato 3 que actualmente paga su recibo de agua bimestral pasaría de pagar aproximadamente 85 mil pesos a cerca de 97 mil pesos, lo que representa un incremento de alrededor de 12 mil pesos. Este cálculo se basa en un incremento del 7% sobre la tarifa actual.

La noticia ha generado preocupación entre comerciantes y residentes de diferentes sectores de la capital. Una habitante del sur de Bogotá expresó su inquietud.

"Veo que llegó a 690 y todavía no está el incremento del aumento, entonces no sé cómo iría a hacer para pagar solamente de agua, no sé cuánto irá a llegar".

Los comerciantes también evalúan estrategias para enfrentar el incremento, pues dentro de las estrategias se contempla realizar la reducción de agua y reutilizar este recurso para algunas labores de aseo.

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Respuesta de las autoridades ante el incremento

La gerente de la empresa de Acueducto y el Relleno Sanitario Doña Juana hablaron sobre la implementación de este ajuste que ya ha generado preocupación en cientos de capitalinos que todavía poseen dudas con respecto a lo que se debe pagar.

"Hicimos todos los cálculos y todos los ejercicios que esta nueva resolución demanda en un tiempo récord para poder aplicarlo tal cual como lo establece la regulación a nuestros usuarios", afirmó Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá.

Las autoridades también justifican el incremento bajo principios establecidos por la regulación. Según explicaron, las tarifas deben aplicarse a principios de eficiencia y suficiencia financiera para que se puedan suplir las necesidades de todos los ciudadanos.

“Las tarifas deben aplicarse a principios de eficiencia, solidaridad, suficiencia financiera, para que nosotros como usuarios de cualquier servicio tengamos este servicio público esencial como es agua o como es aseo, que se presten con calidad y que satisfagan las necesidades de los usuarios", explicó Andrea Pérez, gerente del Relleno Sanitario Doña Juana.

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