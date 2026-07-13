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Jóvenes armados atemorizan a pasajeros de SITP en La Aurora y Santa Librada, al sur de Bogotá

Los habitantes aseguran que los delincuentes son reconocidos en la localidad, pero el miedo a represalias los frena de acudir a las autoridades.

Noticias RCN

julio 13 de 2026
01:20 p. m.
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La inseguridad golpea con fuerza el sur de Bogotá. En los barrios La Aurora y Santa Librada, localidad de Usme, bandas de jóvenes entre 17 y 18 años están sembrando el miedo con ataques a cuchillo para robar celulares.

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Las víctimas denuncian que los atracos ocurren a plena luz del día en estaciones de TransMilenio y buses del SITP, mientras la comunidad, aterrorizada, teme denunciar por posibles represalias.

Testimonios de víctimas y violencia creciente

“Yo apreté el celular ante el tipo, ‘Suéltelo, suéltelo’, y tran tran”, relató un ciudadano que recibió dos puñaladas durante el asalto. Otro caso reciente dejó herida a una joven en la pierna, y se reporta que al menos cinco personas han sido atacadas en la misma zona por la misma banda.

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Los habitantes aseguran que los delincuentes son reconocidos en la localidad, pero el miedo a represalias los frena de acudir a las autoridades. “¿A quién va uno a denunciar?”, cuestionó un afectado, tras recibir la recomendación de acudir a la URI.

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Autoridades insisten en denunciar

La Policía insiste en que los ciudadanos deben denunciar para evitar que los casos queden en la impunidad. Sin embargo, la percepción de inseguridad y la falta de confianza en la protección estatal mantienen a la comunidad en silencio, mientras los atracos continúan sin freno.

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