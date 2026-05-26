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Caballo que cayó de sendero en el Parque Nacional Tayrona habría sobrevivido

Según informó la senadora Andrea Padilla, el animal habría sobrevivido tras caer de un sendero rocoso de alto riesgo.

Foto: IG@andreanimalidad
Foto: IG@andreanimalidad

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
10:47 a. m.
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Hay gran indignación entre la comunidad animalista al haberse registrado, en los días más recientes, la caída de un caballo desde un sendero de alto riesgo dentro del Parque Nacional Natural Tayrona.

Pese a que se creyó inicialmente que el animal había perdido la vida a causa del impacto, la senadora Andrea Padilla informó que, en conversaciones con fuentes oficiales, el equino logró sobrevivir.

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¿Qué pasó con el caballo en el Tayrona?

En las horas más recientes se registró la caída de un equino que se encontraba transitando por un sendero a una altura considerable del Parque Tayrona. Según testigos, el animal quedó incrustado en las rocas del lugar y habría sufrido lesiones contundentes a causa del golpe.

Información preliminar señaló que el animal era utilizado, al parecer, para movilizarse por los senderos rocosos que conectan la reserva natural. Sin embargo, la senadora animalista informó, por medio de sus redes sociales, que ‘Cambalache’, nombre del animal, logró sobrevivir.

El reporte fue dado por parte del director de Parques Nacionales Naturales y un alto oficial de Carabineros Colombia.

No obstante, el equino se encuentra en pésimas condiciones de salud ya que posee contusiones, raspaduras en su rostro, zonas escapulares y caudales en miembros anteriores y posteriores, tos, claudicación en miembro posterior derecho e inflamaciones en el muslo derecho. También presenta una baja condición corporal.

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El caso de ‘Cambalache’ ha revivido la polémica que se ha generado en torno al alquiler y la explotación de caballos, yeguas y mulas dentro de los parques en el país.

Según Andrea Padilla, esta actividad no tiene una prohibición expresa por lo que se han adelantado conversaciones con Parques Nacionales Naturales para acabar con dicha práctica y generar garantías para las asociaciones que se lucran de la actividad.

Finalmente, la senadora hizo dos peticiones a Parques con el objetivo de actualizar el censo de caballos, yeguas y mulas que son alquiladas e iniciar una investigación para establecer lo que sucedió y dar con los responsables del accidente.

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