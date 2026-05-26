¿Por qué los supermercados en Colombia le piden la cédula al momento de pagar?

Para muchos colombianos ya es una escena cotidiana llegar a la caja de un supermercado como Tiendas D1, Tiendas Ara, Alkosto o Carulla y escuchar la misma pregunta antes de pagar: “¿Me regala su número de cédula?”.

Aunque la mayoría de personas entrega el dato por costumbre, muchos consumidores todavía tienen dudas sobre si realmente están obligados a hacerlo y si el establecimiento podría negarse a venderles en caso de que no quieran compartir esa información.

Expertos recuerdan que existen situaciones específicas en las que sí puede solicitarse el documento y otras en las que el cliente puede negarse sin problema.

La razón principal por la que solicitan la cédula en supermercados

Uno de los motivos más frecuentes está relacionado con la facturación electrónica exigida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Desde la implementación de este sistema tributario, muchos comercios solicitan el número de identificación para generar la factura de compra a nombre del cliente.

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Esto ocurre especialmente cuando la persona necesita soporte tributario o requiere factura electrónica personalizada.

No obstante, si se trata de una compra sencilla y el pago se realiza en efectivo, especialistas señalan que el consumidor puede rechazar la entrega de su cédula. En esos casos, el comercio no debería impedir la venta únicamente por negarse a suministrar el dato.

Compras con tarjeta y temas de seguridad

La situación cambia cuando el pago se hace con tarjeta de crédito. Allí, algunos supermercados solicitan la cédula para verificar que quien realiza la compra sea realmente el titular del medio de pago y así evitar fraudes o suplantaciones.

En cambio, cuando el pago se realiza con tarjeta débito, normalmente no es obligatorio presentar el documento de identidad.

Conocer estas diferencias permite a los consumidores entender mejor cuándo la solicitud de la cédula responde a temas tributarios o de seguridad y cuándo pueden decidir libremente si entregan o no su información personal.