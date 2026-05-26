Elecciones en Colombia: denuncian falta de garantías y participación indebida de funcionarios

A pocos días de la primera vuelta presidencial, voces del Congreso y de la ciudadanía advierten sobre la falta de garantías en el proceso electoral. La participación activa de funcionarios públicos en campañas, el papel cuestionado de los entes de control y el aumento de hechos violentos han encendido las alarmas sobre la transparencia y seguridad de los comicios.

RELACIONADO Colombianos en el exterior enfrentaron largas filas durante la primera jornada electoral

Intervención indebida de funcionarios

La representante y senadora electa, Jennifer Pedraza, señaló en La Mesa Ancha que la intervención de presidentes, alcaldes y gobernadores en elecciones “está prohibida por la ley” y desbalancea las condiciones de competencia. Recordó que incluso el presidente Gustavo Petro criticaba estas prácticas cuando era senador, pero hoy las reproduce desde la Presidencia.

RELACIONADO Daniel Briceño denuncia que presunto participante en ataque a sede de Paloma Valencia sería contratista de la UNGRD

Daniel Briceño, senador electo, cuestionó la pasividad de la Procuraduría: “De nada nos sirve que al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo lo investiguen tres meses después, cuando el efecto real es suspenderlo para que no siga usando recursos públicos en política”.

Ambos coincidieron en que los órganos de control han mostrado un “adormecimiento” frente a estas irregularidades, lo que normaliza la intervención indebida y erosiona la confianza ciudadana en el proceso democrático.

RELACIONADO Defensora del Pueblo pide al presidente Petro no intervenir en política mientras Procuraduría revisa denuncias

Violencia y hostigamientos en campaña

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que 385 municipios están bajo la presión de grupos armados ilegales y que los hechos letales en campaña han aumentado.

Briceño denunció que el ataque a la sede de Paloma Valencia fue perpetrado por un contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cercano a sectores del petrismo. Pedraza, por su parte, alertó sobre la violencia política contra mujeres candidatas y el ambiente hostil que impide la libre circulación de propuestas.

La congresista también criticó un video del expresidente Álvaro Uribe, interpretado como un mensaje a grupos criminales sobre la no extradición de cabecillas, lo que calificó como un riesgo para la legitimidad del proceso. Briceño respondió que se trató de un “error de interpretación” y defendió la postura de su partido frente a la extradición y sometimiento a la ley.

En medio de este panorama, ambos coincidieron en que Colombia necesita una candidatura ética que respete las normas, incluso si ello hace más difícil ganar una elección. Pedraza concluyó: “Jamás votaría por Abelardo de la Espriella. Considero que es la peor amenaza para la democracia colombiana”.