Anuncian millonaria recompensa por información sobre responsables de incendios en Valle del Cauca

Un incendio forestal que comenzó hace 48 horas en el municipio de Yumbo, ubicado en el Valle del Cauca, ha consumido ya 500 hectáreas de vegetación y continúa sin ser controlado, pese a los intensos esfuerzos de los equipos de emergencia que trabajan en la zona.

Graves incendios en Valle del Cauca

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Las labores de extinción han involucrado a cuerpos de bomberos de Yumbo, Palmira, Jamundí y Cali, quienes mantienen operaciones continuas para intentar controlar las llamas que avanzan por el territorio.

La magnitud del siniestro ha requerido la coordinación de recursos humanos y técnicos de múltiples municipios del departamento.

La situación ha sido calificada como muy grave por las autoridades locales, quienes enfrentan no solo el desafío de combatir el fuego, sino también de determinar su origen. Las investigaciones preliminares apuntan a que el incendio podría haber sido provocado, razón por la cual las autoridades mantienen abierta la hipótesis de un acto intencional.

En respuesta a esta sospecha, se ha establecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien proporcione información que permita esclarecer las causas del incendio y, eventualmente, identificar a los responsables.

El municipio de Yumbo, reconocido por su actividad industrial y su proximidad a Cali, la capital del Valle del Cauca enfrenta así una de las emergencias ambientales más graves de los últimos tiempos en la región. Las condiciones climáticas y la topografía del terreno han dificultado las labores de contención del fuego.

Los equipos de bomberos continúan trabajando sin descanso para crear cortafuegos y evitar que las llamas se propaguen a zonas pobladas o a áreas de mayor valor ecológico.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas humanas ni afectaciones a viviendas, aunque la situación permanece en constante evaluación por parte de las autoridades de gestión del riesgo.

El alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz Bueno, se refirió al tema y aseguró que “lamentablemente llevamos tres días en este incendio forestal que cubre los cerros de Dapa y Cerro Gordo. Ya van consumidas más de 470 hectáreas con un daño inmenso a la flora y a la fauna (…) algunos por el fuerte fenómeno del niño, pero otros han sido provocados de los cuales ya tenemos uno capturado”.