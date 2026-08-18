Cada cinco minutos un bogotano es víctima de hurto: conozca las cinco localidades con más casos

Con cerca de 305 casos de hurto a personas registrados cada día, de los cuales 13 estarían ocurriendo por hora, la concejal Diana Diago advirtió que en Bogotá hay, en promedio, un robo cada cinco minutos.

La cabildante realizó el cálculo con datos obtenidos, a través de un derecho de petición que envió, días antes, a la Secretaría Distrital de Seguridad.

Según cifras oficiales, durante el primer semestre de 2026, es decir, entre enero y junio del año en curso, la capital del país registró 55.137 casos de hurto a personas.

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Las cinco localidades que concentran casi la mitad de los casos registrados:

De acuerdo con el informe revelado por Diago, cinco de las veinte localidades concentran el 42,9% de los casos de hurto a personas registrados en el primer semestre de 2026.

De mayor a menor, las localidades con mayor número de afectados son Suba, con 5.470 casos; Engativá, con 5.262; Kennedy, con 4.622; Chapinero, con 4.362 casos, y Teusaquillo, con 3.943.

Y les siguen, según el registro de las 10 localidades con más reportes, Usaquén, con 3.775 casos; Fontibón, con 3.361; Santa Fe, con 3.314; Puente Aranda, con 3.050 casos, y, finalmente, Bosa, con 2.951.

Bogotá registró una tasa de 693,9 hurtos por cada 100.000 habitantes:

Además de las localidades con mayor número de casos de hurto a personas registrados, Diago compartió el listado con las localidades que registran la mayor tasa de hurto por cada 100.000 habitantes.

La encabeza La Candelaria, con 4.310 hurtos por cada 100 mil habitantes y le siguen Los Mártires, con 2.959; Santa Fe, con 2.924; Chapinero, con 2.723; Teusaquillo, con 2.549; Barrios Unidos, con 1.603; Antonio Nariño, con 1.407; Puente Aranda, con 1.226, y Fontibón, con 874.

Según el informe, Diago “hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en las localidades más afectadas, incrementar las labores de inteligencia contra las bandas dedicadas al hurto y garantizar la captura y judicialización efectiva de los delincuentes reincidentes”.