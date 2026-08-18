Reconocida actriz colombiana se rapó su cabeza: esta fue la razón y así luce

En los últimos días, una reconocida actriz colombiana reveló en sus redes sociales que se rapó la cabeza.

Se trata de Alina Lozano, que es oriunda de Bogotá, tiene 57 años y ha participado en producciones como 'Las detectivas y el Víctor', 'A corazón abierto', 'Chica vampiro', 'La ley del corazón 2' y 'Pa' quererte'.

En el instante en el que la actriz publicó sus primeras fotos con el nuevo look, varios seguidores le preguntaron si había sido diagnosticada con alguna enfermedad o cuál era el motivo para haberse rapado y, por lo tanto, ella tuvo que aclarar la situación.

¿Qué fue lo que dijo?

Alina Lozano, la reconocida actriz de Colombia, explicó por qué se rapó la cabeza

En un video publicado en Instagram, Alina Lozano le puso fin a los rumores que comenzaron a circular después de que ella se rapó.

"Parece que a las personas les ha llamado mucho la atención porque yo me rapé y entonces yo quiero contarles la verdadera razón por la que lo hice: porque quise. No hay ninguna otra razón", expresó.

"Me preguntan: '¿qué le pasó en el pelo?', '¿por qué lo hizo?', ¿qué enfermedad tiene?', '¿está cerrando ciclos?' y no. Simplemente, como actriz nunca me sentí muy dueña de mí porque el instrumento del actor es su propio cuerpo. Pero ahora me quiero dar la continuidad que yo quiera y hace muchos años que soñaba con raparme porque me encanta", añadió.

Estas han sido las reacciones tras la explicación de Alina Lozano, la reconocida actriz de Colombia

Luego del video difundido por Alina Lozano, sus seguidores destacaron su personalidad y le hicieron saber que se veía bien.

"Se ve linda", "la sacó del estadio", "desde que te sientas bien y feliz es lo único que importa", "se ve espectacular", "Alina es genial", "me encanta cómo se ve", "aplausos" y "qué buen corte", han sido algunos de los mensajes escritos en las redes sociales.