Intervendrán siete estaciones de Transmilenio entre Bogotá y Soacha: estas son las obras que se realizarán

Miles de personas que diariamente se desplazan entre Bogotá y Soacha tendrán cambios en las estaciones que utilizan para llegar a sus trabajos, hogares y lugares de estudio.

La Agencia Regional de Movilidad (ARM) y Transmilenio S.A. firmaron un convenio interadministrativo que contempla una inversión de $48.437 millones para intervenir siete estaciones del corredor Bogotá–Soacha–Bogotá.

Se trata de uno de los corredores con mayor movimiento del sistema. Durante 2025 registró cerca de 37,4 millones de validaciones, equivalentes a unas 102.000 entradas diarias.

Las estaciones que serán intervenidas son San Mateo, Terreros, La Despensa y León XIII, en Soacha, y Bosa, Perdomo y Madelena, en Bogotá. Pero ¿qué cambiará exactamente para los pasajeros?

¿Qué obras se realizarán en las siete estaciones?

Uno de los principales componentes del proyecto será la instalación de aproximadamente 140 puertas automáticas en las siete estaciones, además de diferentes adecuaciones físicas.

También se contempla un piloto de BCA en San Mateo y obras que permitirán avanzar en la integración de algunas rutas del transporte público colectivo urbano de Soacha con el sistema Transmilenio.

La intención es mejorar el ingreso y salida de pasajeros, fortalecer el control de acceso y facilitar la circulación dentro de las estaciones.

De esta manera, las entidades buscan que la infraestructura pueda responder tanto a la demanda actual como al crecimiento que se espera en este corredor.

¿Cuánto dinero aportará cada entidad?

El convenio tendrá recursos por $48.437 millones, que serán ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2027.

De ese total, Transmilenio S.A. aportará $29.177 millones, equivalentes al 60,24 %, mientras que la Agencia Regional de Movilidad destinará $19.259 millones, correspondientes al 39,76%.

La distribución de los recursos también define las responsabilidades que tendrá cada entidad durante el desarrollo de las obras.

¿Qué hará la Agencia Regional de Movilidad?

La ARM concentrará su participación principalmente en las inversiones relacionadas con infraestructura. Entre sus responsabilidades estará financiar parte de la instalación de las puertas automáticas, las adecuaciones físicas de las estaciones y el piloto de BCA en San Mateo.

Además, aportará el equipo técnico que realizará el seguimiento y acompañamiento a la ejecución del convenio.

¿Y qué responsabilidad tendrá Transmilenio?

Transmilenio S.A. estará a cargo de la estructuración técnica y contratación de las intervenciones. La empresa también deberá garantizar que las estaciones continúen funcionando adecuadamente mediante labores de mantenimiento, aseo, señalización, seguridad y atención al usuario.

A esto se suman las actividades de interventoría y supervisión, así como el equipo técnico necesario para acompañar la ejecución del proyecto.

¿Cuándo comenzarán a verse los resultados?

Los recursos del convenio podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que las intervenciones se desarrollarán de manera progresiva durante este periodo.