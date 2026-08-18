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Murió Juan Tamariz, famoso mago que dejó huella en Colombia

A los 83 años, murió en Madrid el famoso mago Juan Tamariz, recordado por su participación en el Festival Internacional del Humor en Colombia.

Juan Tamariz murió a sus 83 años en España
Foto: Instagram Ana Tamariz

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
05:01 p. m.
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Este martes, 18 de agosto, Ana Tamariz, confirmó a través de su cuenta de Instagram la muerte de su padre Juan Tamariz.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos.", escribió. Además, su familia aseguró que el reconocido mago estuvo en compañía de sus hijos.

Considerado uno de los mejores y más influyentes magos de la historia, Juan Tamariz combinó varios estilos de entretenimiento como la cartomagia, el humor y una particular forma de presentar la magia en televisión. Más de 50 años de trayectoria que dejaron huella en miles de personas a lo largo del mundo e inspiró a otros magos a continuar con su legado.

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Trayectoria de Juan Tamariz

Nacido en Madrid, inició su camino en la magia desde muy pequeño gracias a diferentes espectáculos que pudo presenciar y, a los 18 años, ingresó a la Sociedad Española de Ilusionismo. En 1973 alcanzó la fama mundial al ganar el Primer Premio Mundial de Cartomagia y posteriormente aumentó su popularidad participando en reconocidos programas de televisión española.

Durante un año y con más de 50 episodios, hizo parte del famoso programa español 'Un, dos, tres... responda otra vez' que contaba con una numerosa audiencia y le permitió ganar el cariño de las familias españolas gracias a su carisma.

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Importancia de Juan Tamariz en Colombia

Dentro de su extensa trayectoria internacional, el famoso mago también mantuvo una cercana relación con Colombia, brindando shows en televisión y, personalmente, al contraer matrimonio con una reconocida maga colombiana.

En la década de los 80, el mago español participó activamente en el Festival Internacional del Humor, programa colombiano que durante muchos años fue reconocido por traer a los magos más influyentes de todo el mundo. Para completar su cercanía con el país, en 2008, se casó con la también maga Consuelo Lorgia tras varios años de amistad y con quien tuvo dos hijos.

 

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