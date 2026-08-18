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1 de cada 4 universitarios abandonan sus estudios antes de graduarse: ¿por qué ocurre?

En Colombia, el 23,15% de los estudiantes universitarios no culmina sus estudios. Expertos señalan que el colegio puede ser determinante.

Universitario
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
05:41 p. m.
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Para miles de jóvenes, terminar el colegio significa cerrar una etapa y comenzar otra completamente diferente. La llegada a la universidad trae consigo nuevas responsabilidades, mayores exigencias académicas y, para muchos, una autonomía que hasta ese momento no habían tenido que asumir.

Ya no se trata únicamente de cumplir con tareas y asistir a clases. En la educación superior, los estudiantes deben organizar sus horarios, administrar su tiempo, investigar por cuenta propia, responder a metodologías más exigentes y tomar decisiones que pueden comenzar a definir su futuro profesional.

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Sin embargo, dar ese salto no siempre resulta sencillo. Según cifras recientes del Ministerio de Educación Nacional, el 23,15% de los estudiantes universitarios en Colombia abandona sus estudios antes de graduarse. Esto significa que aproximadamente uno de cada cuatro jóvenes que comienza una carrera no logra completarla.

¿Por qué puede ser difícil pasar del colegio a la universidad?

El cambio no consiste simplemente en pasar de un salón de clases a un campus universitario. Los estudiantes se enfrentan a una dinámica en la que deben asumir una mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje.

La cantidad de trabajos, lecturas e investigaciones puede aumentar, mientras que el acompañamiento de los docentes suele ser diferente al que recibían en el colegio.

A esto se suman otros desafíos: construir nuevas relaciones, adaptarse a ambientes desconocidos, administrar el tiempo entre diferentes obligaciones y, en muchos casos, comenzar a tomar decisiones relacionadas con su futuro laboral.

Por eso, especialistas en educación consideran que algunas de estas habilidades deberían comenzar a fortalecerse antes de que los jóvenes lleguen a la universidad.

¿Qué habilidades necesitan los estudiantes para afrontar esta nueva etapa?

De acuerdo con Álvaro Rodríguez, Coordinador IB PD/POP de The English School, una preparación académica rigurosa debe complementarse con herramientas que permitan a los estudiantes comprender cómo aplicar sus conocimientos en situaciones reales.

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Contar con una formación académica rigurosa e integral, complementada con una orientación que conecte el aprendizaje con contextos reales, contribuye a que el paso del colegio a la universidad, o a otros caminos de formación especializada, sea un proceso más informado, estructurado y acorde con las metas de cada estudiante.

A partir de esta perspectiva, el experto plantea cinco aspectos que pueden ayudar a los jóvenes a enfrentar con mayor preparación el ingreso a la educación superior.

¿Cómo pueden prepararse mejor los jóvenes antes de llegar a la universidad?

  • Aprender a manejar el tiempo y asumir responsabilidades.
  • Fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.
  • Enfrentarse desde el colegio a experiencias académicas exigentes.
  • Conectar los conocimientos con situaciones de la vida real también puede facilitar la transición.
  • Tener una visión más allá de la universidad.
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