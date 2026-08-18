Concierto Voces por la Vida: estos son los canales disponibles para donar

Un concierto benéfico de gran magnitud se realizará el domingo 23 de agosto a las 12:00 p.m. en el Vive Claro de Bogotá con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del terremoto.

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La iniciativa, bautizada Colombia Voces por la Vida, ha logrado reunir a 35 artistas y superó los 3.500 millones de pesos en donaciones en menos de 72 horas desde su lanzamiento.

¿Qué artistas están confirmados?

Catalina Amador, promotora senior de Páramo y directora de artistas del concierto, confirmó la participación de reconocidos exponentes musicales, tales como Andrés Cepeda, Miguel Bosé, Eladio Carrión, Maluma, Juliana, Karol G, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra.

El sistema de donaciones opera a través de la plataforma Ticketmaster.com, desde la cual los interesados pueden seleccionar montos que van a partir de $ 100.000, lo que les asignará una ubicación en el evento.

“Cuando uno selecciona el monto de donación, le asigna una localidad y aparte uno tiene la opción de poder donar un poco más”, explicó Amador. Para empresas y personas jurídicas que deseen contribuir con cantidades superiores al millón de pesos, está disponible el correo electrónico info@vocesporlavida.com.

¿Cuánto dinero va recaudado?

Un aspecto destacado de esta iniciativa es que la totalidad de los recursos recaudados será destinada directamente a la reconstrucción. Tanto artistas como proveedores y promotores; ninguno está cobrando nada.

Los fondos serán canalizados a través de Corporación Presente y se destinarán específicamente a la reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el sismo. La meta de la organización es alcanzar los 4.000 millones de pesos antes del evento.

Amador destacó la respuesta del público: “Ya superamos los 3.500 millones de pesos, la ayuda de todos los colombianos ha sido inmensa”. La organizadora agradeció también a quienes desde el exterior están contribuyendo con la causa.

El concierto cuenta con el apoyo de diversos medios de comunicación, incluido Noticias RCN, que se ha sumado a la difusión de esta cadena humanitaria para asistir a los miles de damnificados en diferentes departamentos del país.