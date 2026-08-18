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Concierto Voces por la Vida: estos son los canales disponibles para donar

La boletería del concierto irá destinada a las personas que se vieron afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
06:08 p. m.
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Un concierto benéfico de gran magnitud se realizará el domingo 23 de agosto a las 12:00 p.m. en el Vive Claro de Bogotá con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del terremoto.

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La iniciativa, bautizada Colombia Voces por la Vida, ha logrado reunir a 35 artistas y superó los 3.500 millones de pesos en donaciones en menos de 72 horas desde su lanzamiento.

¿Qué artistas están confirmados?

Catalina Amador, promotora senior de Páramo y directora de artistas del concierto, confirmó la participación de reconocidos exponentes musicales, tales como Andrés Cepeda, Miguel Bosé, Eladio Carrión, Maluma, Juliana, Karol G, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra.

El sistema de donaciones opera a través de la plataforma Ticketmaster.com, desde la cual los interesados pueden seleccionar montos que van a partir de $ 100.000, lo que les asignará una ubicación en el evento.

“Cuando uno selecciona el monto de donación, le asigna una localidad y aparte uno tiene la opción de poder donar un poco más”, explicó Amador. Para empresas y personas jurídicas que deseen contribuir con cantidades superiores al millón de pesos, está disponible el correo electrónico info@vocesporlavida.com.

¿Cuánto dinero va recaudado?

Un aspecto destacado de esta iniciativa es que la totalidad de los recursos recaudados será destinada directamente a la reconstrucción. Tanto artistas como proveedores y promotores; ninguno está cobrando nada.

Los fondos serán canalizados a través de Corporación Presente y se destinarán específicamente a la reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el sismo. La meta de la organización es alcanzar los 4.000 millones de pesos antes del evento.

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Amador destacó la respuesta del público: “Ya superamos los 3.500 millones de pesos, la ayuda de todos los colombianos ha sido inmensa”. La organizadora agradeció también a quienes desde el exterior están contribuyendo con la causa.

El concierto cuenta con el apoyo de diversos medios de comunicación, incluido Noticias RCN, que se ha sumado a la difusión de esta cadena humanitaria para asistir a los miles de damnificados en diferentes departamentos del país.

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