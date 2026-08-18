Proponen volver a implementar el programa Ingreso Solidario para los damnificados del terremoto

Se ha completado una semana desde que ocurrió el impresionante terremoto que ha dejado más de 300 fallecidos y miles de heridos. Las mayores afectaciones han estado en Cali, Quibdó, Armenia, Pereira y Manizales; así como en varios municipios.

A nivel nacional e internacional, el apoyo a los damnificados se ha notado. Son varios los camiones que han salido de las principales ciudades con toneladas de ayudas humanitarias. Además, desde el sector empresarial ha habido grandes donaciones de dinero.

¿Cómo funcionaba Ingreso Solidario?

En el Congreso también se ha seguido de cerca la situación y en las últimas horas la senadora María Clara Posada le hizo una sugerencia al gobierno nacional: revivir temporalmente el programa Ingreso Solidario.

Posada sostuvo que podría ser positivo para los damnificados si también se pone en marcha la exención del impuesto de renta para las personas que se quedaron sin hogar tras la tragedia.

El programa Ingreso Solidario fue impulsado en el gobierno de Iván Duque durante la pandemia por la covid-19 en 2020. Se contempló ayudar a las personas en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica que más se estaban viendo afectadas por la contingencia.

Los beneficiados no podían estar inscritos en otros programas, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor.

¿Cuándo acabó Ingreso Solidario?

Las transferencias fueron a cargo del Departamento Nacional de Planeación y las primeras fueron de 160 mil pesos en abril de 2020. Las segundas en el siguiente mes quedaron en 80.000 pesos.

Posteriormente, este segundo ciclo aumentó y para junio de 2020, las personas beneficiadas recibieron un total de $ 480.000 sumando todas las transferencias. En el segundo semestre de ese año, el programa siguió.

La finalización de Ingreso Solidario se dio en diciembre de 2022, acorde a los lineamientos de la ley 2155 de 2021. Los últimos pagos se hicieron en noviembre y diciembre de ese año. El motivo radicó en que el programa tenía como fin mitigar los efectos de la pandemia, es decir, era temporal mientras el país volvía a la normalidad.