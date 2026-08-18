Fichaje del Deportivo Cali estará sin jugar hasta 2027: confirmaron dura lesión

Una semana después de que se cerrara el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, en el Deportivo Cali recibieron una dura noticia tras confirmarse que uno de los jugadores con los que habían reforzado la nómina, sufrió una lesión que lo dejará varios meses sin actividad.

Se trata de Kalazán Suárez, lateral barranquillero quien llegó al club a modo de préstamo, procedente del Internacional de Palmira y que el primer semestre lo había jugado con Internacional de Bogotá. El jugador podría regresar a las canchas hasta mediados del 2027.

¿Cuál fue la lesión de Kalazán Suárez?

A través de un comunicado oficial, el Deportivo Cali confirmó que el jugador de 24 años sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, una de las más duras en el deporte y que lo tendrá entre 7 y 9 meses incapacitado, dependiendo de su evolución.

El club confirmó que el jugador será sometido al procedimiento quirúrgico correspondiente en los próximos días y empezará su periodo de recuperación.

Ahora Suárez quedó a la expectativa de si su recuperación podría permitir que lo inscriban para el primer semestre de 2027, aunque lo más probable es que no sea tenido en cuenta y no vea actividad hasta mitad de año.

Lesiones en Deportivo Cali

Además de la situación de Kalazán Suárez, el Deportivo Cali tendrá a otro de sus jugadores incapacitado mientras avanza su proceso de recuperación por un par de lesiones debido al terremoto del pasado 10 de octubre.

Se trata de Ronaldo Pájaro, quien se fracturó uno de sus codos y sufrió lesiones en un tobillo, pues se vio en la obligación de saltar desde un segundo piso para ponerse a salvo. Se espera que esté durante dos meses por fuera de las canchas.