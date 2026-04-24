Cada seis horas se presenta un robo de carros en Bogotá: ¿Qué medidas toman las autoridades?

Bogotá enfrenta una alarmante ola de robos de vehículos. Los datos apuntan a que cada seis horas se reporta un caso.

El coronel Jair Parra, director de la Policía de Tránsito, explicó que una de las modalidades más utilizadas es el llamado factor oportunidad, el cual se materializa cuando se deja el vehículo en sitios no seguros o abandonados.

700 robos de carros durante 2026

Los números también revelan que en el transcurso de 2026 se han registrado 700 casos. Las localidades más afectadas son Kennedy y Engativá, donde se concentra la mayoría de estos delitos.

Sectores como Pontevedra, Cedritos, Salitre y Puente Aranda también han reportado incrementos significativos.

Lo más preocupante es el nivel de violencia asociado a estos hurtos. Según expertos en seguridad, el 38 % involucra armas de fuego, convirtiéndolo justamente en el hurto más violento. Los delincuentes actúan con rapidez y logran su cometido en cuestión de segundos.

Familia pide que les devuelvan la mascota

Los análisis indican que enero ha sido el mes con mayor número de casos. Además, se presentan principalmente entre jueves y viernes, concretamente durante la madrugada.

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Entre los casos más impactantes se encuentra el ocurrido la noche del 6 de abril en el barrio Nuevo Monterrey, cuando delincuentes se llevaron una camioneta con una niña de siete años adentro.

Otro caso que conmocionó a la opinión pública fue el robo del 18 de abril, en el que también sustrajeron a Tini, una mascota que se encontraba en el vehículo.

El hecho se dio en el parque de Ciudad Salitre, localidad de Fontibón. La familia continúa pidiendo su regreso, recordando que la perrita necesita de sus medicamentos.

Las autoridades han establecido puestos de control en puntos estratégicos, como la calle 13 con avenida Boyacá, donde, además de verificar documentación, entregan recomendaciones a los ciudadanos. La principal sugerencia es evitar dejar los vehículos en la calle y utilizar parqueaderos.