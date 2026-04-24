CANAL RCN
Colombia Video

Cada seis horas se presenta un robo de carros en Bogotá: ¿Qué medidas toman las autoridades?

A los ladrones no les importa el grado de violencia que apliquen o si hay animales de por medio.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
08:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá enfrenta una alarmante ola de robos de vehículos. Los datos apuntan a que cada seis horas se reporta un caso.

Denuncia permitió revelar el misterio que escondía una bodega en Bogotá: golpe al robo de carros
RELACIONADO

Denuncia permitió revelar el misterio que escondía una bodega en Bogotá: golpe al robo de carros

El coronel Jair Parra, director de la Policía de Tránsito, explicó que una de las modalidades más utilizadas es el llamado factor oportunidad, el cual se materializa cuando se deja el vehículo en sitios no seguros o abandonados.

700 robos de carros durante 2026

Los números también revelan que en el transcurso de 2026 se han registrado 700 casos. Las localidades más afectadas son Kennedy y Engativá, donde se concentra la mayoría de estos delitos.

Sectores como Pontevedra, Cedritos, Salitre y Puente Aranda también han reportado incrementos significativos.

Lo más preocupante es el nivel de violencia asociado a estos hurtos. Según expertos en seguridad, el 38 % involucra armas de fuego, convirtiéndolo justamente en el hurto más violento. Los delincuentes actúan con rapidez y logran su cometido en cuestión de segundos.

Familia pide que les devuelvan la mascota

Los análisis indican que enero ha sido el mes con mayor número de casos. Además, se presentan principalmente entre jueves y viernes, concretamente durante la madrugada.

Estas son las localidades con más robo de carros en Bogotá este 2026
RELACIONADO

Estas son las localidades con más robo de carros en Bogotá este 2026

Entre los casos más impactantes se encuentra el ocurrido la noche del 6 de abril en el barrio Nuevo Monterrey, cuando delincuentes se llevaron una camioneta con una niña de siete años adentro.

Otro caso que conmocionó a la opinión pública fue el robo del 18 de abril, en el que también sustrajeron a Tini, una mascota que se encontraba en el vehículo.

El hecho se dio en el parque de Ciudad Salitre, localidad de Fontibón. La familia continúa pidiendo su regreso, recordando que la perrita necesita de sus medicamentos.

Las autoridades han establecido puestos de control en puntos estratégicos, como la calle 13 con avenida Boyacá, donde, además de verificar documentación, entregan recomendaciones a los ciudadanos. La principal sugerencia es evitar dejar los vehículos en la calle y utilizar parqueaderos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Extradición

Corte Suprema negó tutela con la que 'Papá Pitufo' buscaba frenar su extradición a Colombia

Pensiones

“Garantizan nuestras futuras pensiones”: presidente de Asofondos sobre traslado de $25 billones a Colpensiones

Abuso sexual

Pareja contactó a adolescente para supuesta oferta laboral, pero terminó siendo abusada y ofrecida en redes

Otras Noticias

Egan Bernal

¡Egan Bernal, subcampeón del Tour de Los Alpes!: así le fue al zipaquireño

Egan Bernal no alcanzó a ponerse la corona en el Tour de Los Alpes. Así le fue al colombiano en la última etapa.

Dólar

Dólar en Colombia continúa a la baja y alcanza precio histórico hoy 24 de abril

El dólar en Colombia sigue cayendo y este 24 de abril de 2026 alcanzó un precio histórico, registrando su nivel más bajo en más de cinco años en el mercado cambiario.

El Salvador

"Les quemamos los genitales": revelan macabro testimonio de pandillero recluido en El Salvador

EPS

Tribunal ordena que Coosalud vuelva a ser administrada por su antiguo representante

La casa de los famosos

Llanto en La Casa de los Famosos: una habitación cerró sus puertas para siempre