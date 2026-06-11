Esta fue la última acción de la representante Gloria Arizabaleta antes de la suspensión

Antes de ser suspendida por la Procuraduría, la representante Gloria Arizabaleta tomó una importante decisión relacionada con su solicitud de suspender al presidente Gustavo Petro.

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Este caso, un hecho inédito en la política colombiana, se dio en la mañana del miércoles 10 de junio. Arizabaleta, representante elegida por el Pacto Histórico, pero sin hacer parte ahora de la colectividad; emitió un auto en el que ordenaba la suspensión temporal del mandatario.

La polémica que ocasionó Arizabaleta

En su decisión, la medida era hasta las 4:00 p.m. del domingo 21 de junio por su presunta participación indebida en política. A esa hora se cerrarán las urnas en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Cabe recordar que la representante es la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara.

Sin embargo, la Constitución es clara en mencionar que esta clase de decisiones no son facultades de la presidenta de la comisión. La suspensión solo la puede dar el Senado a través de un juicio político y después de pasar por la otra corporación legislativa.

Entonces, la decisión quedaba sin validez. A esto hay que sumarle que la representante lo hizo a nombre propio. Es decir, sin contar con el respaldo del resto de los congresistas que integran la comisión.

¿Cuál fue la última acción?

El revés se dio en pocas horas y tras el impacto mediático. Arizabaleta remitió ante la comisión y el presidente del Senado la solicitud de suspender a Petro. Es decir, dejó a consideración esta posibilidad.

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La Procuraduría intervino y abrió investigación disciplinaria contra la parlamentaria, a quien también suspendió provisionalmente hasta el 20 de julio, día en el que se instalará el nuevo Congreso para el periodo 2026 – 2030.

Previa a la suspensión, la representante le asignó a su colega del Centro Democrático, Hernán Cadavid, el caso del presidente y la suspensión que radicó ante la comisión.