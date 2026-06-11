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Rompió el silencio la esposa de Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta

En diálogo con La FM, Karla Niño narró cómo fueron los últimos momentos previos al ataque sicarial.

Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta.
Cristian Herrera, periodista asesinado en Cúcuta. Foto: FLIP.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
08:29 p. m.
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El nororiente y el periodismo siguen consternados por el asesinato de Cristian Herrera, crimen perpetrado el sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental.

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Herrera le había dedicado más de 20 años al periodismo, siendo reportero de orden público y editor judicial. Aparte de haber trabajado en La Opinión y ser corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), le dio vida a Cúcuta Real y Cúcuta al Rojo Vivo.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Su trabajo pulido destacado por las denuncias lo hizo ser blanco de las estructuras criminales que operan en la frontera. Muestra de ello es que, según la FLIP, entre 2014 y 2026 hubo 17 ataques en su contra, siendo uno de 2017 el más grave.

Con respecto al crimen, se supo que fue cometido por tres personas: alias Demonio, Wilmer y Angélica. El primero fue el sicario y los otros dos, los cómplices.

El crimen ocurrió pasado el mediodía. Los secuaces se encargaron de hacerle seguimiento al periodista y ‘marcarlo’. Acto seguido, ‘Demonio’ apareció en una motocicleta y le disparó seis veces. Días después, los tres fueron capturados.

Herrera no estaba con los escoltas

Karla Niño, la esposa de Herrera, estuvo en La FM contando cómo fueron los últimos momentos previos al crimen ocurrido en la entrada de la vivienda de la suegra. El periodista no estaba con los dos escoltas que frecuentemente lo acompañaban.

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“Que no se quede como un caso más impune en este país, sino que realmente se haga justicia. Que la muerte no quede en vano y que se respete la libertad de prensa que es censurada por la bala de sicarios cuando no les gusta que digan la verdad”, aseguró.

Niño contó que su esposo estaba reclamando los retenedores de su hija y en la noche anterior había estado en un operativo: “Mi hija, en una reacción, va detrás del tipo. Yo le grité que se quedara quieta y fueron momentos aterradores”.

Nunca tenía miedo. Él decía que nació el día de los temblores. Nos tenía a nosotros en una cápsula y los temas de seguridad los afrontaba.

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