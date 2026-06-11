Atención: ¡hubo nuevos temblores masivos en Colombia hoy 11 de junio de 2026!
¿De cuánto han sido las magnitudes de estos movimientos telúricos? Entérese de los detalles completos.
Nicolás Forero
08:28 p. m.
Este 11 de junio de 2026 se han presentado más de 10 temblores en el país.
Así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano a través de su página web. ¿Dónde han sido los epicentros? ¿Algunos de los temblores ha pasado los 3.0 de magnitud? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 11 de junio de 2026
- 12:16 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 11 de junio de 2026?
- 12:26 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 32 kilómetros.
Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 58 de El Litoral Del San Juan (Chocó) y a 96 de Medio Baudó (Chocó).
- 12:43 a.m.
Epicentro: Piedecuesta, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 157 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 10 de Santa Bárbara (Santander) y a 16 de Floridablanca (Santander).
- 1:10 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Francisco Pizarro (Nariño), a 45 de San Andrés de Tumaco (Nariño) y a 70 de Mosquera (Nariño).
- 2:13 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 2:37 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 129 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 11 de San Vicente de Chucurí (Santander).
- 4:32 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 15 de Uramita (Antioquia) y a 27 de Frontino (Antioquia).
- 6:15 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).
- 7:25 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 10:43 a.m.
Epicentro: Gigante, Huila.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Gigante (Huila), a 24 de Garzón (Huila) y a 26 de Algeciras (Huila).
- 12:52 p.m.
Epicentro: Santa Ana, Magdalena.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 78 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Paso (Cesar), a 23 de Astrea (Cesar) y a 32 de Bosconia (Cesar).
- 2:45 p.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 30 kilómetros.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 55 de Alto Baudó (Chocó) y a 56 de Bahía Solano (Chocó).
- 3:59 p.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).
- 7:51 p.m.
Epicentro: Piedecuesta, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 155 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Guaca (Santander), a 10 de San Andrés (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).