Estas son las localidades con más robo de carros en Bogotá este 2026

La inseguridad en Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y el robo de vehículos se mantiene como uno de los delitos más persistentes en 2026.

Según cifras recientes, con corte al 20 de abril se han reportado 693 casos de hurto de carros en la capital, una reducción del 25% frente a los 927 registrados en el mismo periodo del año pasado.

Aunque la disminución es significativa, las autoridades advierten que el problema continúa vigente. Este delito hace parte de un panorama más amplio: en el primer trimestre del año, la ciudad superó los 55.000 hechos delictivos, lo que refleja la presión que enfrenta la seguridad urbana.

Localidades con más robos de carros en 2026

El reporte indica que varias zonas concentran la mayor cantidad de casos. Entre ellas se destacan Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda, donde se han identificado patrones de hurto que evidencian operaciones organizadas.

En estas localidades, los delincuentes emplean diferentes modalidades para cometer los robos, muchas veces enfocados en vehículos de alta circulación. Modelos como Chevrolet Spark, Kia Picanto y Hyundai Accent figuran entre los más afectados, junto a camionetas como Toyota Hilux, Toyota Fortuner y Mazda CX-5.

Autopartes ilegales y operativos de control

Uno de los factores que alimenta este delito es el mercado ilegal de autopartes. Según estimaciones, este negocio puede mover cerca de $4.500 millones de pesos, lo que lo convierte en una actividad altamente rentable para organizaciones criminales.

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En respuesta, la Alcaldía ha intensificado operativos en sectores como la avenida Primero de Mayo y localidades como Puente Aranda, Usme y Los Mártires, con el objetivo de verificar establecimientos y evitar la comercialización de piezas robadas.

“Este engranaje delictivo se sostiene gracias a su rentabilidad”, han advertido autoridades, que además destacan el uso de tecnología para enfrentar el problema. Actualmente, más de 14.000 cámaras de seguridad están al servicio de las investigaciones.

A esto se suma el aumento en llamadas a la línea 123, que superaron las 351.000 en el primer trimestre. Aunque hay avances en la reducción de cifras, el reto sigue siendo frenar un delito que impacta directamente la tranquilidad de los bogotanos.