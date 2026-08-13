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VIDEO | Así quedó el sur del Chocó tras el terremoto: la tierra se abrió y las viviendas se cayeron

Las comunidades prefieren permanecer fuera de sus hogares ante el temor de nuevos movimientos o colapsos.

Mañana Express

agosto 13 de 2026
08:58 a. m.
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En el corregimiento de Pogue, uno de los sectores más afectados de Chocó, los habitantes ahora enfrentan un nuevo temor y son las profundas grietas que aparecieron en el terreno.

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La situación es especialmente delicada porque algunas de estas aberturas atraviesan zonas por donde habitualmente transitan habitantes y vehículos.

El temor de la comunidad es que el terreno pueda ceder o que alguien, especialmente un menor de edad, pueda caer accidentalmente.

¿Qué dicen las familias que lo perdieron todo?

Las consecuencias del sismo también se sienten dentro de las viviendas. En diferentes sectores rurales de Condoto, las familias observan con tristeza cómo las estructuras que construyeron durante años quedaron seriamente comprometidas.

Una de las habitantes relató el dolor que le produce ver afectada la vivienda que su madre levantó con mucho esfuerzo.

Me sentí muy triste, porque la verdad es que mi mamá pasó mucho trabajo para hacer su casa y armarla así.

Para estas familias, el terremoto no solamente significó daños materiales. También dejó incertidumbre sobre dónde podrán permanecer y cómo recuperar lo que tenían antes del movimiento telúrico.

Habitantes en el sur de Chocó temen regresar a sus casas

A los daños visibles se suma el temor de que las viviendas puedan continuar deteriorándose.

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Una de las habitantes contó que, incluso después del terremoto, comenzaron a aparecer nuevas grietas en su vivienda sin que estuviera lloviendo ni se registrara otro movimiento perceptible.

Sin llover, sin moverse, empezó todo a agrietarse.

Ante este panorama, muchas familias han decidido no ingresar nuevamente a sus casas hasta tener garantías de que las estructuras son seguras.

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