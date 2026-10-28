Definido el calendario electoral territorial para el 2027: conózcalo aquí

Quedó definido el calendario electoral para el 2027: la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el 31 de octubre de 2027 se llevarán a cabo las próximas elecciones de autoridades territoriales para conocer a los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales.

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Estas son las fechas claves del calendario electoral para el 2027

La resolución 12338 emitida el 28 de octubre de 2026 establece las siguientes fechas clave a tener en cuenta para el proceso electoral que culminará con las votaciones del último domingo de octubre de 2027, tal como lo informa el documento oficial:

El próximo 31 de octubre de 2026 iniciará oficialmente el cronograma con el registro de las diferentes candidaturas, movimientos sociales y comités, así como la inscripción de los ciudadanos para votar por el cambio de dirección o residencia.

El registro de de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos ciudadanos, movimientos sociales y comités que promueven el voto en blanco, tendrá como fecha límite el 30 de junio; misma fecha en que suspenderá la incorporación de cédulas de primera vez.

El 30 de junio de 2027 también marcará la fecha de inicio para el periodo de inscripción de candidatos, así como las listas de los mismos.

El 31 de julio se dará inicio a la instalación de propaganda electoral en espacio público, así como la publicación del Censo Electoral; además, los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deberán remitir el listado de cédulas excluidas del censo electoral y se vence el periodo de inscripción de candidatos y sus respectivas listas.

El 5 de agosto será la fecha establecida para iniciar con la propaganda electoral en los medios de comunicación.

2 meses antes de las elecciones, el 31 de agosto de 2027, se cerrará el proceso para votar por el cambio de lugar o residencia.

El 16 de octubre será la fecha límite para la realización del sorteo y la publicación de las listas de jurados de votación.

31 de octubre de 2027: Día de las elecciones territoriales

El día de las votaciones, 31 de octubre de 2026, los miembros de las comisiones escrutadoras distritales, municipales, y auxiliares deberán estar presentes en la sede del escrutinio desde las 3:30 de la tarde y, a partir de las 4:00 p. m., iniciaran los escrutinios.

Durante el 1 de noviembre continuarán los escrutinios distritales que se extenderán hasta el 2 de noviembre a las 4:00 p. m. tras finalizar los escrutinios generales.