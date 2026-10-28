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Pitbull regresa a Colombia: ciudad, fecha y más información sobre su concierto

El cantante estadounidense anunció la fecha oficial en la que volverá al país.

Foto: AFP
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Noticias RCN

octubre 28 de 2026
12:07 p. m.
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Una nueva ola de presentaciones para el año 2027 ya se encuentran siendo confirmadas por parte de artistas tanto nacionales como internacionales. Ahora, Pitbull anunció que volverá a Colombia con la presentación que hace parte de su gira "I’m Back".

Por supuesto, su anuncio ya ha generado gran conmoción entre su amplia comunidad de fanáticos. Tras años de ausencia de conciertos masivos por el mundo, el intérprete de ‘I Know You Want Me’ se tomará Latinoamérica con su prometedor show que revivirá los mejores clásicos del hip hop latino.

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¿Cuándo será el concierto de Pitbull en Colombia?

La llegada del artista ya es un hecho. Pitbull llegará al país el próximo 4 de febrero del 2027. Sin embargo, su presentación solo se realizará en Medellín por lo que, hasta el momento, no hay confirmadas nuevas fechas o ciudades en Colombia.

De igual manera, sus más fieles fanáticos se encuentran a la espera de nueva información ya que todavía no se ha confirmado el recinto en el que se llevará a cabo el show ni la tiquetera encargada de la boletería del espectáculo.

¿Qué otros países visitará Pitbull?

Pitbull también confirmó otras fechas dentro de Latinoamérica, pues el hombre estará el 31 de enero en Sao Paulo, Brasil, el 9 de febrero en Lima, Perú, 11 de febrero en Santiago, Chile y 13 de febrero en Buenos Aires, Argentina.

México tendrá un lugar especial en su gira internacional ya que tiene contemplado presentaciones el 17 de febrero en México City, 19 de febrero en Guadalajara y finalmente el 21 de febrero en Monterrey.

Pitbull celebra su regreso

Por supuesto, la emoción no se ha hecho esperar entre su amplia fanaticada. El hombre dio a conocer la noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde cuenta con más de doce millones de seguidores.

Pero la respuesta de su fanaticada ha abierto la posibilidad de que el hombre pueda contemplar más ciudades y países a los que llegue con su gira. No obstante, todavía no está confirmado que tenga nuevas fechas en los países que inicialmente no visitará.

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El viral look en los conciertos de Pitbull

No cabe duda de que el artista, de ascendencia cubana, es considerado como uno de los cantantes más representativos del género urbano y el pop tanto en inglés como en español.

Por esto, durante sus más recientes presentaciones, sus seguidores ya han impuesto su propio código de vestimenta para sus eventos. Este corresponde a un blazer negro, camisa blanca, pantalones negros y la auténtica peluca que simula el mismo look sin pelo del hombre.

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