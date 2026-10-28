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Delcy Rodríguez cerró con canciones y bailes un acto político en Carabobo

Delcy Rodríguez se refirió a las próximas elecciones de Venezuela con cánticos y baile.

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Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
11:50 a. m.
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Delcy Rodríguez cantó y bailó durante un acto en Guacara, estado Carabobo junto al gobernador Rafael Lacava. La aparición, marcada por promesas sobre el servicio eléctrico y mensajes contra la oposición, se produjo dos días después del regreso de María Corina Machado a Venezuela.

Delcy Rodríguez cantó y bailó en aparición en Carabobo

La líder chavista participó en una concentración como parte del plan gubernamental denominado Renacer Productivo, con el que su administración busca recorrer distintas regiones del país y respaldar actividades económicas.

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Al cierre del encuentro, Delcy Rodríguez subió el tono festivo de la jornada con canciones virales en redes sociales. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, la acompañó en la tarima.

Las imágenes llamaron la atención por el contraste con las declaraciones que la funcionaria había hecho sobre María Corina Machado. El domingo 25 de octubre, la dirigente opositora recorrió en caravana varios estados durante su regreso al país, una movilización que Rodríguez calificó de "show"

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En el acto de Guacara, la funcionaria también acusó a sus adversarios de estar "desesperados por el poder" y defendió la necesidad de que las futuras elecciones permitan resolver los problemas de Venezuela y respeten los resultados.

¿Qué prometió Delcy Rodríguez sobre la crisis eléctrica en Venezuela?

Más allá de la música, Rodríguez se refirió a los problemas del sistema eléctrico nacional y pidió "la oración de todos y de todas" para que entre en operación la máquina 6 de Planta Centro.

La funcionaria aseguró que los trabajadores de Corpoelec laboran sin descanso y atribuyó las afectaciones eléctricas al terremoto y a las sanciones. También afirmó que Termocarabobo, central con capacidad de 600 megavatios, estará completamente recuperada a finales de año.

Según su intervención, el Gobierno está consiguiendo repuestos que anteriormente no podía adquirir debido al bloqueo.

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Antes de llegar a Carabobo, Rodríguez estuvo en Maracay, estado Aragua, donde inauguró la Escuela Nacional de Liderazgo Campesino General del Pueblo Ezequiel Zamora. Allí defendió que su administración busca servir a la población y no aferrarse al poder.

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