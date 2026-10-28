Gobierno y Congreso impulsan ley antitrámites para reducir tiempos de apertura de negocios a 30 días

Una iniciativa de ley presentada por el Gobierno Nacional y respaldada en el Congreso busca simplificar los trámites que deben cumplir emprendedores, comerciantes y empresarios para abrir o renovar sus negocios en Colombia.

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Según explicó el representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, el proyecto contempla la creación de una ventanilla única digital y la aplicación del silencio administrativo positivo para evitar demoras, reducir la burocracia y combatir posibles focos de corrupción asociados a los permisos.

De acuerdo con el congresista, actualmente quienes buscan formalizar un negocio deben adelantar trámites ante múltiples entidades, entre ellas las secretarías de Salud y Hacienda, los cuerpos de bomberos y las cámaras de comercio, lo que puede retrasar el inicio de operaciones durante meses.

Ventanilla única y permisos automáticos tras 30 días

Uno de los principales cambios planteados en el proyecto consiste en la creación de una ventanilla única digital en la que los ciudadanos podrán cargar la documentación requerida para sus trámites. A partir de allí, serán las entidades públicas las encargadas de consultar la información, evitando que los usuarios deban presentar repetidamente los mismos documentos ante distintas oficinas.

Además, la iniciativa establece la figura del silencio administrativo positivo. Bajo este mecanismo, si una entidad no responde una solicitud de permiso o una renovación dentro de los 30 días establecidos, el trámite se entenderá aprobado automáticamente.

Toro aseguró que esta medida beneficiará especialmente a pequeños emprendedores que desean abrir negocios como panaderías, ferreterías, restaurantes, talleres, consultorios o establecimientos comerciales y que hoy enfrentan largos procesos para obtener autorizaciones de funcionamiento.

El representante también indicó que la reforma incluye modificaciones a los trámites notariales, permitiendo que documentos como escrituras, registros civiles y certificaciones puedan gestionarse de manera digital.

Buscan frenar demoras y posibles prácticas de corrupción

Durante la entrevista, el congresista señaló que la excesiva carga burocrática ha generado dificultades para empresarios y emprendedores, quienes dependen de la pronta obtención de permisos para iniciar operaciones y generar ingresos.

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Según explicó, una empresa formal puede dedicar alrededor de 2.600 horas al año al cumplimiento de trámites relacionados con registros, permisos sanitarios, impuestos y autorizaciones de distintas entidades. Agregó que sectores como la construcción, la infraestructura, los restaurantes y el comercio figuran entre los más afectados por la multiplicidad de requisitos.

Toro sostuvo que las demoras administrativas han abierto espacios para que intermediarios ofrezcan agilizar procesos a cambio de dinero. En ese sentido, afirmó que el objetivo de la iniciativa es cerrar esas posibilidades mediante plazos definidos y procedimientos digitales.

Actualmente, el proyecto cursa su primer debate en las comisiones económicas del Congreso. Según el representante, la meta del Gobierno y de los ponentes es que la iniciativa complete su trámite legislativo antes de finalizar el año, para comenzar su reglamentación posteriormente y permitir su entrada en operación una vez se implementen los ajustes administrativos y tecnológicos necesarios.