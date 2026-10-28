Temblor en Colombia hoy, 28 de octubre: fuerte sismo en Chocó superó magnitud 4

Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2026.

El movimiento, que tuvo como epicentro el departamento del Chocó, fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que dio a conocer su magnitud, profundidad y los municipios cercanos al lugar donde ocurrió.

Temblor en Colombia hoy, 28 de octubre: magnitud y epicentro

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió exactamente a las 10:01:52 de la mañana y alcanzó una magnitud de 4,1, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó.

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El informe oficial indicó que el movimiento se originó a una profundidad de 104 kilómetros, por lo que fue clasificado como un evento de profundidad intermedia.

Entre los municipios más cercanos al epicentro aparecen Pueblo Rico, Risaralda, ubicado a 14 kilómetros; Santuario, a 21 kilómetros, y Apía, a 22 kilómetros, estos dos últimos también pertenecientes al departamento de Risaralda.

Tras conocerse el reporte, usuarios de redes sociales manifestaron haber sentido el movimiento en diferentes regiones del país.

¿Por qué sigue temblando en Chocó?

El nuevo movimiento ocurre en una región que ha registrado una importante actividad sísmica durante los últimos meses.

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, San José del Palmar fue epicentro de un terremoto de magnitud 7,4, uno de los más fuertes registrados en Colombia, que también se sintió en países vecinos.

Según explicó el Servicio Geológico Colombiano, esta actividad está relacionada con el movimiento de las placas tectónicas bajo la superficie terrestre.

La entidad también ha identificado una secuencia de réplicas y otros movimientos en diferentes sectores del Chocó. Sin embargo, no ha establecido públicamente que el temblor de este miércoles corresponda a una réplica del evento de agosto.