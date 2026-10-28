"La red sí existe (…) sería más grande de lo que parece": abogado de Deicy Jiménez, en escándalo Petro

Una presunta red criminal que habría operado al interior de instituciones del Estado utilizando la contratación pública para satisfacer deseos sexuales de funcionarios, fue confirmada por Andrés Caballero, abogado de Deicy Jiménez, la mujer que puso en el centro del escándalo al expresidente Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro.

Lo que sí les puedo asegurar aquí es que la red existe o por lo menos existió.

Asimismo, señaló que "la satisfacción de deseos sexuales, por supuesto, no está dentro de los fines del Estado, no es un fin legítimo y eso tiene una relevancia penal".

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Caballero advirtió que la magnitud del caso podría ser mayor a lo inicialmente revelado por Deicy Jiménez:

Lo que creemos es que la red criminal puede ser más grande de lo que parece. Y creo que con el curso de estas diligencias seguro van a aparecer más mujeres denunciantes.

Sobre las pruebas que Deicy Jiménez aportaría a la justicia, su abogado explicó que “el testimonio es una prueba (…) es capaz de hacer, demostrar con corroboración lo que dice y aportará elementos de corroboración para que se confíe por parte de la administración de justicia en su versión".

Deicy Jiménez declarará en la Corte Suprema: ya tiene protección de la UNP

El abogado confirmó que Deicy Jiménez ya cuenta con protección de la UNP y de la Policía Nacional. Esta medida le permitirá "movilizarse de manera segura para poder comparecer al llamado de las autoridades".

Caballero solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que esté al tanto de estas medidas de protección.

Jiménez está citada para declarar ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia este 29 de octubre a las 8:30 de la mañana, en calidad de testigo. También está citada María José Pizarro, exsenadora mencionada en la denuncia.

El caso involucra investigaciones en tres instancias: la Corte Suprema de Justicia para los aforados, la Fiscalía para funcionarios sin fuero, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Petro por hechos durante su presidencia.