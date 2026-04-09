Tribunal ratifica decreto que prohíbe consumo de drogas en espacios públicos de Cali

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó en firme el Decreto 0125 de 2024 expedido por la Alcaldía de Cali, que restringe el consumo de sustancias psicoactivas en parques, centros deportivos, espacios culturales y en un radio de 200 metros alrededor de instituciones educativas.

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La decisión judicial valida la aplicación de la medida durante las 24 horas del día en estos entornos, incluyendo también la dosis personal.

El fallo revoca una decisión de primera instancia del 24 de septiembre de 2024, tras una demanda interpuesta por un ciudadano. En su determinación, el Tribunal declaró la legalidad de apartes clave del decreto, en particular las expresiones “parques” y “durante las 24 horas del día”, lo que ratifica la facultad de la administración distrital para regular el consumo en espacios públicos considerados sensibles.

Tribunal respalda restricciones en espacios públicos y entornos educativos

La decisión judicial fortalece las herramientas normativas de la Alcaldía de Cali para intervenir en zonas donde se busca proteger a niños, niñas y adolescentes. Según lo señalado por el secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, la medida no constituye una restricción arbitraria, sino una acción orientada a garantizar entornos seguros y libres de consumo de sustancias psicoactivas.

El funcionario reiteró que los derechos de los menores tienen prevalencia constitucional, por lo que el Estado está obligado a asegurar condiciones adecuadas en espacios públicos. En este contexto, el decreto apunta a reducir la exposición de menores a situaciones que puedan afectar su bienestar físico y emocional en lugares donde desarrollan actividades cotidianas.

Comparendos por consumo de drogas en Cali superan los 25 mil al año

De acuerdo con datos oficiales, en Cali se imponen entre 25 mil y 30 mil comparendos anuales por consumo de sustancias psicoactivas en lugares prohibidos, en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Las autoridades indicaron que, aunque no se ha evidenciado una reducción significativa en el comportamiento ciudadano, el decreto proporciona herramientas para garantizar el acceso seguro a parques, escenarios deportivos y zonas de recreación, especialmente para la población infantil.

El Decreto 0125, firmado por el alcalde Alejandro Eder, establece además sanciones para quienes incumplan la normativa. Estas corresponden a una medida correctiva tipo 4, equivalente a un comparendo de 693.333 pesos, según lo estipulado en la legislación vigente.