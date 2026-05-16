Cali ‘Recupera’: la apuesta para modernizar los impuestos, generar empleo y acelerar la transformación de la ciudad

La iniciativa, que acaba de superar su primer debate en el Concejo, busca transformar el cobro de tributos para generar más empleo local, eliminar trámites tediosos y modernizar la infraestructura de la capital vallecaucana.

¿Qué es el 'Sistema Recupera' de Cali y cómo funciona?

La capital del Valle del Cauca se prepara para uno de los cambios administrativos y económicos más ambiciosos de los últimos años. Impulsado por la administración del alcalde Alejandro Eder, el ‘Sistema Recupera’ no es solo una reforma fiscal; es una estrategia integral diseñada para que el pago de obligaciones se traduzca en una verdadera reactivación económica urbana.

Con la reciente aprobación en primer debate por parte de la Comisión de Presupuesto del Concejo Distrital, este proyecto avanza con una visión clara: convertir la tributación en una herramienta directa para atraer inversión, fortalecer el tejido empresarial y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los territorios.

Obras por impuestos: el modelo que transformará los barrios

Uno de los mayores atractivos para posicionar esta iniciativa es la implementación del mecanismo de obras por impuestos en Cali.

¿En qué consiste? Los contribuyentes caleños tendrán la posibilidad de destinar hasta el 50 % del pago de su impuesto Predial o de Industria y Comercio (ICA) para financiar directamente la ejecución de obras prioritarias en la ciudad. Los proyectos que se podrán apalancar con este modelo incluyen:

Recuperación de la malla vial.

Instalación y mejora del alumbrado público.

Adecuación de parques, zonas verdes y espacios deportivos.

Mejoramiento de entornos escolares y fortalecimiento de la seguridad comunitaria.

Este enfoque garantiza un impacto inmediato en la economía local. Cada obra ejecutada representa nuevos puestos de trabajo para los caleños, dinamizando sectores clave como la ingeniería, la construcción, la logística y el comercio de materiales.

Adiós a las estampillas: trámites más baratos y rápidos

La burocracia suele ser uno de los mayores dolores de cabeza para los ciudadanos. Pensando en la intención de búsqueda de miles de usuarios que a diario consultan cómo agilizar sus diligencias, el proyecto incluye una agresiva estrategia de simplificación administrativa.

El ‘Sistema Recupera’ contempla eliminar el cobro de estampillas en 61 trámites ciudadanos. Esto significa que solicitar certificados, expedir paz y salvos y realizar diversas solicitudes tributarias será un proceso mucho más rápido y económico, aliviando el bolsillo de los hogares y las empresas locales.

Nuevo Estatuto Tributario: un salvavidas para emprendedores

Finalmente, la formalización y el apoyo a las empresas son pilares fundamentales de esta modernización. La iniciativa propone una reducción significativa en las sanciones relacionadas con el ICA, ofreciendo una segunda oportunidad para que los pequeños y medianos empresarios puedan ponerse al día y crecer dentro de la formalidad.

Todo esto quedará consignado en el Estatuto Tributario Unificado, un documento de más de 500 artículos organizados en tres libros que brindará total seguridad jurídica a los inversionistas.

Según Jhon Quinchua Ceballos, director de Hacienda de Cali, el objetivo central es consolidar un modelo moderno que genere beneficios transversales. Ahora, la propuesta pasará a discusión en la plenaria del Concejo Distrital, donde se definirá el futuro de una apuesta que promete hacer de Cali una ciudad más competitiva, organizada y atractiva para la inversión.